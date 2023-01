La “abuela más sexy del mundo” busca novio: tiene que tener entre 20 y 50 años

Para el amor no hay edad, a menos que el interesado quiera estar en una relación amorosa con Gina Stewart a sus 52 años. En dicho caso deberá tener entre 20 y 50 años cumplidos. Así lo anunció la influencer en sus redes, ya que se cansó de estar sola y quiere enamorarse este 2023.

La mujer que ostenta el título de “la abuela más sexy del mundo” es una australiana de 52 años, modelo e influencer. Luego de su paso por Playboy y Maxim, Stewart triunfa creando contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.

Tras ganarse la atención de miles de hombres en todo el mundo -o de 386 mil seguidores si nos limitamos a sus cuentas de Instagram-, Stewart confesó en una entrevista con Daily Star que está buscando al “amor de su vida”.

Gina es una autraliana de 52 años que crea contenido para la plataforma OnlyFans. Foto: @worldshottestgrandma / Instagram.

El requisito excluyente para este individuo, es que debe tener entre 20 y 50 años. Al mencionado medio, le comentó que, de conseguir pareja, cree que sería alguien más joven. Sin embargo, no opone resistencia a salir con alguien cercano a su edad.

“Para ser honesta, muchos hombres jóvenes aman a las mujeres mayores, probablemente recibo más solicitudes de la generación más joven que de mi generación. El mayor con el que he salido tenía unos 50 años y el más joven unos 20 años”, confesó.

La blonda, además, aseguró que es muy “cuidadosa” respecto de a quien le abre las puertas de su corazón. Esto se debe a su preocupación por el bienestar de su hija y su nieta.

“Soy soltera y creo que a medida que envejezco y tengo una hija, me he vuelto cuidadosa en cuanto a quién dejó entrar en mi vida. En realidad no estoy buscando a nadie en particular, creo que si estoy destinada a encontrar el amor, sucederá y probablemente me enamoraré cuando menos lo espere”, le reveló al portal Scottish Sun.

Asimismo, recordó que ha pasado mucho tiempo soltera, puesto que dejó de interesarse en mantener una relación cuando falleció uno de sus seres queridos. “En realidad no he salido desde que un amigo cercano a quien estaba unida falleció el año pasado, pero 2023 parece prometedor y cualquier cosa puede pasar”, concluyó.