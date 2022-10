L-Gante tomó una tajante decisión y le puso punto final a las peleas mediáticas con Tamara Báez

Desde que L-Gante confirmó su separación de Tamara Báez protagonizaron diferentes escándalos mediáticos a los que el cantante y su abogado, Alejandro Cipolla decidieron ponerle fin. En redes, advirtieron que iniciaron acciones legales y le pusieron un bozal legal a la mamá de Jamaica.

Si bien la joven solo dio una nota en televisión y por teléfono, muchas de sus publicaciones en Instagram dieron qué hablar en programas de espectáculos y en los portales. Ante esta situación. y a través de la Justicia, le prohibieron a Tamara nombrar a L-Gante o hacer referencia a su persona a través de cualquier medio.

“¡Se acabó el conflicto! Ahora se resuelve en la Justicia y no en la televisión. Nueva batalla ganada”, escribió Cipólla en una historia junto al joven artista, quien replicó la imagen en sus propias historias.

L-Gante le puso un bozal legal a Tamara Báez.

En el documento que difundió el abogado resaltan: “Se abstengan de nombrar, recíprocamente, o difundir por si o terceros y divulgar por cualquier medio, cuestiones personales, íntimas, familiares o judiciales de ellos sobre cualquier aspecto de su vida o que involucre a Jamaica Valenzuela, por redes sociales o medios de comunicación”.

El Juzgado Civil 92 ordenó que las partes involucradas cumplan con lo establecido. Por lo que no solo Tamara deberá cumplir con no hablar del padre de su hija o temas relacionados que incluyan a la menor. Sino también, L-Gante deberá cumplir con las mismas reglas que él y su abogado le impusieron a su ex.

Fulminante mensaje del hijo mayor de Wanda Nara a L-Gante

Los hijos de Wanda Nara no son ajenos a las noticias de las que su mamá es protagonista en Argentina. Es que este miércoles, Valentino López, el hijo mayor de la mediática y Maxi López, cruzó a L-Gante a través de las redes sociales.

El adolescente publicó una curiosa historia en su Instagram oficial en el que apuntó contra el cantante de Cumbia 420, quien hace semanas es vinculado sentimentalmente con Wanda Nara tras diversas situaciones que ellos mismos hicieron públicas.

El hijo de Wanda tomó una drástica decisión con su mamá

El hijo mayor de la modelo repitió el emoji de payaso en un fondo blanco e hizo visible la mención a L-Gante de su cuenta oficial.

Aunque, al dar cuenta de la masividad de su posteo, el joven borró la imagen y Mauro Icardi salió a aclarar la situación que se desató luego de que el niño tildó de “payaso” al cantante públicamente.