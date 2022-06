Kshamenk: Fue protagonista de una novela y ahora los famosos piden liberarla tras 30 años de cautiverio

Gustavo Bermúdez y Araceli González protagonizaron una de las novelas más célebres de la televisión: Nano. Ella muda y él trabajaba en un acuario. Una de las estrella de ese parque acuático era una orca que se volvió en testigo del amor que se tenían los personajes de la novela.

Esa orca era Kshamenk. El animal está desde 1992 en Mundo Marino de San Clemente del Tuyú y es el único ejemplar en su especie que vive en cautiverio. La historia, según la cuenta el sitio oficial de Mundo Marino, es así: “El 17 de noviembre de 1992 tres pescadores de San Clemente partieron del puerto con su barco, el Nueva Realidad, como lo hacían todos los días. Tras algunas horas navegando divisaron a lo lejos, cerca de la costa entre la desembocadura del Arroyo Ancho y de la Ría de Ajó, cuatro grandes figuras negras. Al no saber de qué se trataba, decidieron acercarse con la embarcación, pero no pudieron avanzar por el bajo nivel de agua. Se les ocurrió, entonces, aproximarse con un bote a remo. Así, mientras uno de los pescadores se quedaba a bordo, los otros dos intentaron acercarse más. Sin embargo, tampoco tuvieron éxito ya que el nivel del agua no superaba los 30 centímetros. Se bajaron y siguieron acercándose a pie hasta que se aproximaron lo suficiente como para ver que aquellas figuras negras eran 4 orcas varadas, atrapadas en suelo fangoso. Según sus propias palabras: “tres grandes y una chica”.

Kshamenk siendo asistido por el equipo de rescate. Año 1992.

Cuando el equipo de rescate llegó al lugar, se encontraron, según ellos, con solo un ejemplar. Se trataba de una cría de 3 años aproximadamente. Dadas las pésimas condiciones en las que se encontraba el animal, la única solución era llevarlo al parque temático para que recibiera atención médica veterinaria urgente.

Kshamenk siendo asistido por el equipo de rescate. Año 1992.

A los meses, el estado de salud de Kshamenk era óptimo y se comenzó a evaluar la reinserción del animal a su habitat. Según el sitio oficial de Mundo Marino, esto se descartó después de consultar con especialistas nacionales e internacionales. “Basados en el conocimiento de la comunidad científica de aquella época, todas las instituciones y expertos consultados manifestaron que una reinserción no sería exitosa y pondría en riesgo la vida de Kshamenk.”

En toda historia hay dos campanas y organizaciones que trabajan por la vida silvestre dudan de que las cosas hayan sido de esta manera. Según la página Patagonia-Patagonia, la Fundación Tierra Salvaje (WEF) y la Fundación Free Willy-Keiko (FWKF) creen que se trató lisa y llanamente de una capura.

“En el momento de su captura, las orcas se hallaban cazando en las costas de la Provincia de Buenos Aires, mediante una práctica habitual, que consiste en el varamiento intencional. Es posible que en esta actividad las haya sorprendido la bajamar y hayan quedado por unas horas en una situación de riesgo, de la que podrían haber sido rescatadas con sólo ser llevadas a aguas más profundas. Sin embargo, estas organizaciones piensan que personas del parque temático provocaron con grandes redes que las orcas no pudieran volver mar adentro y quedaran atrapadas por la marea”, explica el sitio.

Sea como sea, el animal desde hace 30 años vive en cautiverio y algunas personas consternadas por esto, comenzaron una campaña para que liberen a la orca.

Salana Eyon Aisis

Si tenés más de 35 y viste “Liberen a Willy” te acordás seguro de esta frase. Escrita de varias maneras distintas y sin un significado oficial, es el mantra que recita Jesse para liberar a su amigo Willy, en la película liberen a Willy.

La orca protagonista de esta pelicula era Keiko, un ejemplar que fue liberado después de una campaña internacional, en julio de 2002, en Islandia, el mismo lugar donde fue capturado. Tristemente, al año de su liberación, Keiko murió.

Esta frase la adoptan ahora los amigos del programa de radio La magia está intacta que se emite por radio 103.9 ndr. Su conductor compartió algunos audios de famosos que se suman a la campaña por la liberación de Kshamenk. Graciela Borges, Georgina Barbarossa, Dante Spinetta, Alejandro Dolina y Pancho Ibánez, son algunos de los que dieron su apoyo a esta causa.

Campaña para liberar a la orca Kshamenk

¿Qué va a pasar con Kshamenk?

Según Mundo Marino, en un extenso documento que tiene en su página oficial, ilustrada por la orca Kshamenk, la liberación del ejemplar es imposible, por la supervivencia del animal.

La Orca Kshamenk en Mundo Marino

“En el caso particular de Kshamenk, él ha vivido muchos años bajo atención humana. Las orcas son animales que viven en grandes grupos sociales de una jerarquía compleja. Las comunidades de orcas cazan, se alimentan y se defienden juntas. Adaptar a esa dinámica a Kshamenk sería imposible, porque no sólo dependería de él, sino de que un grupo lo aceptara. Cualquiera de las dos variables que fallara (y lo más probable es que fallen ambas), implicaría su muerte”, explica el portal.

La liberación de Keiko llevó mucho tiempo, muchos años y una gran inversión económica. ¿Llegará Kshamenk a ser libre algún día?