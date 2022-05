Kelly, la hija de Ozzy Osbourne, anunció su embarazo con tiernas fotos de la ecografía

Se agranda la familia de la música de heavy metal y hard rock. Sí sí, es que Kelly Osbourne, la hija de Ozzy, el líder de Black Sabbath anunció que está embarazada de su primer hijo a los 37 años.

La también cantante aparecía en el reality “Los Osbournes” como la más rebelde del clan formado por el artista y Sharon, la adolescente de aquel momento hizo un montón de travesuras que sus padres no dejaban pasar.

Kelly Osbourne está embarazada y lo anunció en Instagram

Kelly fue novedad por su rotundo cambio de imagen al someterse a una cirugía gástrica con la que perdió mucho peso y luego sus retoques faciales que la hacen ver bien diferente a aquella joven que aparecía en el programa que tuvo 4 temporadas, allá por el 2002.

Kelly Osbourne está embarazada y lo anunció en Instagram

Lo cierto es que hoy, la joven de pelo violeta está feliz con la llegada de la cigüeña y de la nueva etapa que arranca con su pareja Sid Wilson, de Slipknot.

Kelly Osbourne está embarazada y lo anunció en Instagram

Kelly Osbourne está embarazada y lo anunció en Instagram

Kelly, la hija de Ozzy Osbourne, mostró fotos de su ecografía

Los Osbourne están de fiesta con la noticia del embarazo de Kelly, la mujer de 37 años que recurrió a las redes sociales para gritarle al mundo la llegada de un nuevo integrante a la familia.

En las postales publicadas, se la ve cómoda en su residencia, con sus anteojos de marco negro y las fotos del ultrasonido donde se ve su embarazo.

Kelly hacía varios meses que no subía nada a su cuenta de Instagram y volvió con toda la felicidad del mundo. Por su parte, Sid, también anunció la buena nueva con una postal de la eco y emojis de corazones y una familia de tres.

“Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que pensé en compartir con todos ustedes por qué... Estoy encantada de anunciar que voy a ser mamá”, reveló. Y agregó: “Decir que estoy feliz no es suficiente, me siento extasiada”.

Kelly Osbourne está embarazada y lo anunció en Instagram

Kelly Osbourne está embarazada y lo anunció en Instagram

Kelly Osbourne está embarazada y lo anunció en Instagram

Kelly Osbourne está embarazada y lo anunció en Instagram