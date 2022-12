Kanye West se hunde solo: ahora afirma que Hitler “hizo cosas buenas”

Kanye West, el cantante oriundo de Chicago, se vio envuelto en una polémica hace una semana debido a que pagó por su silencio a un empleado que le acusó de ser antisemita después de que este elogiara al nazismo. Ahora, West ha hecho público su simpatía por el dictador que inició la II Guerra Mundial.

No es la primera vez que el cantante realiza comentarios a favor del nazismo, incluso ya lo hizo en el pasado durante el programa de Alex Jones, que es conocido por sus teorías de la conspiración. Jones fue condenado recientemente a pagar 965 millones de dólares a las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, esto por haber estado divulgando noticias falsas acerca de aquella tragedia.

Kanye West en el podcast "Drink Champs" de Revolt TV. Foto: Captura de pantalla

“Todos los seres humanos tienen algo de valor que trajeron a la mesa, especialmente Hitler”, dijo el rapero también conocido como Ye.

“Tenemos que dejar de insultar a los nazis todo el tiempo”, señaló el estadounidense que, a lo largo del programa, ha culpado a “los sionistas” de la supresión de la libertad de expresión.

“Claro que veo cosas buenas sobre Hitler. Amo a todos. Los judíos no me van a decir que pueden amarnos, y pueden amar lo que les estamos haciendo con los contratos, y pueden amar lo que estamos promoviendo con la pornografía. Pero este tipo que inventó las autopistas inventó el mismo micrófono que uso como músico, no puedes decir en voz alta que esta persona alguna vez hizo algo bueno, y quiero acabar con esos”, replicó Kanye West.

Los dichos de West durante la emisión del programa de Jones fueron de índole tan extremista que incomodaron al propio conductor, famoso por su ideología ultraderechista.

El rapero h asido denunciado por sus comentarios antisemitas. Foto: Gentileza

“Tienes un poco de fetichismo de Hitler”, indicó el presentador con cierta incomodidad durante la transmisión, quien parecía incómodo por el antisemitismo de Ye y salió a disculparse.

Los inquietantes dichos de West le han costado ya no solo la amistad de viejos aliados como Pusha T y otros más nuevos como Donald Trump, sino que también ha supuesto la ruptura de su lucrativo contrato con Adidas, acabando con su condición de multimillonario.