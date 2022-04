Justina Bustos revolucionó la TV española con un sorprendente vestido con transparencias

En las últimas horas el nombre de Justina Bustos fue tendencia tanto en nuestro país como en España, ya que acudió como invitada al programa “El Hormiguero” con un atuendo que no dejó nada a la imaginación del público.

Justina Bustos, María Castro y Eva Ugarte, durante su participación en El Hormiguero.

La argentina acudió junto con las actrices Eva Ugarte y María Castro, y presentaron su nueva película, “El juego de las llaves”, que llega a los cines el próximo 13 de abril, y lo hizo con un minivestido rosa de escote asimétrico con transparencias que dejaba visibles sus pechos.

Justina Bustos y un polémico vestido

Durante la entrevista, Bustos respondió diversas cuestiones relacionadas tanto de su vida profesional como personal, entre ellas tocó el tema del poliamor: “Sé hacer una sola cosa bien. Las veces que estuve en pareja fui súper fiel. Si me dedico a algo, me dedico. Si de repente estoy mucho tiempo con una pareja, ahí puede que surja la posibilidad, pero no es mi caso”, confesó tajante.

No es la primera vez que utiliza transparencia

Hace unos meses, Justina fue invitada de Los Mammones (América TV) y en aquella ocasión eligió un polémico vestido negro de transparencias. La actriz de la película “Historia de un clan” habló de todo en el living de Jey Mammón y sorprendió con su sensual look que no dejó nada a la imaginación.

Justina Bustos

La artista lució un osado vestido mini vestido en color negro con volados de tul, escotado y con transparencias que dejó ver sus pechos y su ropa interior.