Juicio por plagio a Ed Sheeran: el músico negó tomar ideas prestadas para “The Shape of You”

El cantante ingles Ed Sheeran se presentó a declarar al juicio en que se lo acusa de tomar ideas prestadas para sus canciones de compositores anonimos sin su permiso. El pelirrojo aseguró que siempre reconoce el trabajo de otros artistas en el caso de incluir partes de otro autor en sus temas.

Ante el Tribunal Superior de Londres, este jueves declaró Ed Sheeran, para defenderse de la denuncia con pruebas de los abogados de dos compositores anónimos. La demanda consiste en la acusación al pelirrojo de infringir los derechos de autor de estos dos autores. En particular, denuncian que “The Shape of You”, canción éxito total del inglés, es un plagio del tema “Oh Why”.

El abogado de los acusadores, Andrew Sutcliffe, explicó que el artista “toma prestadas ideas” y las “incluye en sus canciones, y que “a veces lo reconoce, pero otras veces no”. Según Sutcliffe, Sheeran otorga créditos a esas “ideas prestadas” dependiendo de si son famosos o no, “si lo fuesen, hubiesen sido tratados de una manera muy diferente”, dijo el abogado.

El ingles de 31 años es uno de los cantantes de pop más escuchados a nivel mundial

Ed Sheeran contestó con un rotundo “no”. “Esos ejemplos que ha puesto son obviamente de artistas famosos, dos de ellos son gente con la que he compuesto canciones” manifestó el cantautor. Luego, subió la tensión en el juzgado. “Si el señor Sutcliffe hubiese hecho su trabajo, hubiese constatado que hay muchos artistas desconocidos con los que he acordado usar partes de sus temas” declaró Sheeran.

Ed Sheeran aseguró que siempre acuerda de antemano cuando toma partes de otros compositores

Además, el ingles dio varios ejemplos de artistas anónimos con los que ha acordado previamente el uso de partes de sus creaciones, como en la canción “Buffy the Vampire Slayer”, que tuvo el aporte de un “compositor desconocido”.

Para terminar, se refirió a su proceso para componer. “Cuando oigo un ritmo, oigo una canción y la melodía surge. Usted dice que hay pruebas abrumadoras, pero no estoy de acuerdo. Escribo muchas canciones y si no he escrito una canción en dos horas lo veo como un fracaso” aclaró Sheeran.