José María Muscari durísimo con Gran Hermano: “Son personas que no saben trabajar y salieron de la nada”

A poco del comienzo de una nueva temporada de El hotel de los Famosos, José María Muscari ponderó el reality de El Trece y liquidó a Gran Hermano (Telefe) y sus participantes, según Exitoina.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el integrante de El Hotel se despachó con todo. “¿Qué pensás de esto que se dijo en Telefe de que volvía ‘el verdadero reality’ por Gran Hermano?”, fue lo que le preguntó el periodista al artista.

“Gran Hermano es algo eterno que está ahí que se va remasterizando cada tanto y no es novedoso, de El Hotel de los Famosos me gustó lo original que es y es un formato argentino, no es algo que se hace en otras partes del mundo comprado y me encanta ser parte de esa originalidad”, comenzó diciendo Muscari de manera picante.

Gran Hermano

En esa misma línea, el artista continuó: “Me encanta estar en un reality donde la gente trabaja y tiene que subsistir para ver cómo aprende un oficio, no es solamente la estrategia de la permanencia cómo cago el otro, son eliminados por ejercicios físicos, son cosas que me identifican más que en un reality alguien lo gane por una estrategia para voltear a los demás”.

Y agregó: “Los participantes de El Hotel tienen disciplina, son metódicos y resisten una prueba física, y están ahí porque tienen un lugar en la profesión, ya sea en redes, en las novelas, no son personas que no saben trabajar y salieron de un casting de la nada”.

Para cerrar, el director de Sex, dijo: “Cada reality tiene lo suyo y creo que la gente va a poder disfrutarlos a los dos porque entiendo que no van a competir en el horario”.

Twitter El Hotel de los Famosos

Cuándo empieza El Hotel de los Famosos

El hotel de los Famosos 2 ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y ya se conoció cuándo será el estreno en la pantalla de El Trece. Será el próximo lunes 9 de enero, cuando Pampita y el Chino Leunis abran las puertas de hotel al público.

Para poder llegar al final y ganar los 15 millones de pesos, además de convivir, los famosos deberán seguir las órdenes de los jefes de cada área del hotel. Gabriel Oliveri volverá a ejercer su función de gerente; la cocina estará a cargo de Christian Petersen y Juan Miceli es quien dirija las actividades relacionadas con el jardín. José María Muscari volverá a ser el coach de convivencia para los famosos. Locho Loccisano será el encargado de todo el contenido del programa dispuesto para las redes sociales.

El hotel de los famosos 2 tiene fecha de estreno (Foto: @gabrieloliveri)

Este año, el elenco del reality producido por BoxFish está integrado por: Alejo Ortiz, Fernando Carrillo, Charlotte Caniggia, Rocío Marengo, Mimi Alvarado, Martín Coggi, Flor Moyano, Érica García, Emiliano Rella, Abigail Pereyra, Marian Farjat, Sebastián Cobelli, Enzo Aguilar, Juani Martino, Delfina Geréz Bosco y Federico Barón.