José Larralde habló luego de la repercusión por su video: “Estoy avergonzado por todo esto”

Hace unos días se difundió un video de José Larralde hablando de la mala situación económica por la que estaba atravesando. Su video no tardó en viralizarse y tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación, ya que es uno de los músicos de folklore más importantes del país.

Luego de la viralización, el músico decidió hacer un descargo: “Estoy avergonzado por todo esto que está pasado a través de los medios”, comenzó diciendo en el video.

Luego, explicó que las imágenes habían sido tomadas por un joven que administra a distintos intérpretes: “Me dijo que le haga una charla para un amigo y yo le dije lo que salió, lo que escucharon. Yo dije ‘estoy rascando el fondo de la olla’, como todos, pero es una forma de hablar”.

Además, explicó que si fuera cierto lo que había dicho, él podría trabajar en distintos lugares si así lo necesitara. “Mi hambre es mío. Si tuviera problemas tengo mil oficios para hacer. Pareciera con esto que estoy buscando un subsidio, pero yo no lo necesito, porque tengo dos brazos, vergüenza y dignidad, que es lo último que pienso perder en la vida”.

Para cerrar el mensaje, quiso darle las gracias a todos aquellos que se preocuparon por su situación: “Les agradezco la buena voluntad a los amigos, pero todo esto es un verso hecho por un pavote”.

“Me da vergüenza aclarar esto: no necesito nada, tengo familia y amigos. Además no estuve trabajando por todo el asunto de la peste. Después tuve un pequeño accidente con una escalera y estoy parado acá, pero eso no significa que no vaya a volver a trabajar, si la guadaña no me agarra antes”, cerró llevándole tranquilidad a sus cercanos.

EL VIDEO QUE PUBLICÓ EL MÚSICO

Sin intenciones de que se difundiera mucho, José Larralde armó un video casero, en donde hablaba sobre su mala posición económica y todas las necesidades que tiene.

“Este hombre es un prócer de la música nacional, y está rascando el fondo de la olla. No podemos permitirlo”, escribió una persona que subió a Twitter un video que muestra al artista contando ese difícil momento.

En una entrevista que le hizo Hebert Coello el músico habló a corazón abierto: “Estoy como está todo el mundo, sin laburo, rascando el fondo de la olla”. “Está duro y mis hijos también están así, para colmo trabajan por cuenta propia”, explicó Larralde. Y agregó: Qué te voy a contar si a todos los que están viendo les debe estar pasando lo mismo”.

“Hay unos piolas que dicen que cobro 3 mil pesos por hacer nota. Qué pavotes. Yo nunca cobré, lo que pasa es que no me gusta hacer notas”, aseguró.

“Démosle RT hasta que empiecen a contratarlo y sigamos disfrutando de su arte. Vamos a darle una mano al Pampa Larralde en agradecimiento por tanto”, cerró el texto de @MatiasL80. “Que se acomode todo un poco. Que nos dejemos de joder. Parecemos enemigos acá”, pidió Larralde al final del video.