Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casan en abril: los detalles de la fiesta “extensa y elegante”

Luego de dos años de relación, Elba Marcovecchio confirmó que se casa con Jorge Lanata en abril pero no quiso decir cuál será el lugar de la ceremonia. La abogada charló con ‘Intrusos’ y contó detalles del evento: “Una comida intima, relajada y que nadie venga con vestido corto”. Además, reveló que se casarán por civil e iglesia.

En noviembre de 2020, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio anunciaron que estaban en pareja hacía tres meses. Ella es abogada y trabajó en el estudio de Fernando Burlando. A finales del año pasado, sorprendieron al contar que se casarían en abril. Desde entonces, no trascendieron detalles de la ceremonia, hasta este jueves que Elba charló con ‘Intrusos’.

“Nos casamos en abril. Estoy súper feliz, feliz, feliz. Nos vamos a casar también por iglesia, lo cual me pone más feliz todavía. Los detalles no van a trascender porque va a ser algo muy íntimo. Eso lo mantendremos en la intimidad” expresó la abogada a finales del año pasado, confirmando la fecha.

Este jueves, Marcovecchio habló con ‘Intrusos’ y añadió más precisiones del evento que será en abril. “Será una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante” dijo. También contó que le recuerda “todos los días” al conductor que se casan el mes que viene.

El conductor anunció su compromiso con la abogada.

"Me enamoró su capacidad que tiene para sorprender" confesó Elba

Además, explicó que tenían pensado hacer una fiesta para 50 personas, pero que aumentaron a 90 o 100 invitados. En cuanto al lugar mantuvo el suspenso: “No te voy a decir cuál es el lugar así que no me preguntes. Lo vamos a mantener en secreto, como Los Montaner. Siempre soñé con ser de los Montaner” bromeó Elba, haciendo alusión a que Ricky Montaner y Stefi Roitman escondieron hasta ultimo momento el lugar del evento.

Luego, en relación a si dejaran pasar celulares a la fiesta, la abogada dijo: “No creo que haya demasiado problema con eso. Tampoco vamos a estar divulgando cuestiones que no tengamos ganas de contar en la previa. Pero después yo cuento todo”. Con respecto al dress code (código de vestimenta) añadió: “Que nadie me venga con un vestido cortito porque no entra”.

La mujer tiene dos hijos: Valentino de 13 y Allegra de 12, frutos de la relación con quien fuera su marido, de quien quedó viuda hace nueve años. Por su parte, Jorge es padre de Bárbara de 32 años de edad, fruto de su relación con Andrea Rodríguez, y de Lola de 17, producto de vínculo con Sara Stewart Brown.