John Travolta se despidió de Olivia Newton- John con un desgarrador mensaje: “Tu Danny, tu John”

Olivia Newton- John murió este lunes a los 73 años en California, donde vivía con su esposo, John Easterling. Fue él el encargado de dar la triste noticia y lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió un sentido mensaje en el que destacó la tarea a la artista por investigar el cáncer, enfermedad que padeció por años.

La artista saltó a la fama con su papel en “Grease”, éxito que hizo junto a John Travolta con quien forjó una amistad que inició en el rodaje del filme.

Ante la noticia de la muerte de Olivia, Travolta compartió un sentido mensaje al que anexó una foto de Olivia de la época en la que se conocieron. “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas mucho mejores’', escribió Travolta en redes sociales.

John Travolta y Olivia Newton John en un evento en 2006. (AP)

“Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. íTuyo desde el momento en que te vi y para siempre! íTu Danny, tu John!”, cerró el desgarrador posteo.

La desgarradora despedida de John Travolta a Olivia Newton-John.

Entre 1973 y 1983, Newton-John era una de las artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre las 10 canciones más populares en Estados Unidos, ganó cuatro premios Grammy, protagonizó “Vaselina’' con John Travolta y “Xanadu’' con Gene Kelly.

La canción de su famoso baile con Travolta, “You’re the One That I Want’', fue una de las más importantes de la era y ha vendido más de 15 millones de copias.

Olivia Newton-John, una estrella del cine y la música

Olivia Newton-John, superestrella que dominó las listas de música pop, country, contemporánea para adultos y dance con éxitos como “Physical’' y “You’re the One That I Want’' y ganó incontables corazones como Sandy en la exitosa versión cinematográfica de “Grease’'.

La actriz y cantante “falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, dijo su esposo, John Easterling, en un comunicado publicado en las cuentas oficiales de la actriz en redes sociales.

Olivia Newton-John en una de sus últimas apariciones públicas en el 2018 (AP).

Newton-John, que desarrolló su carrera a lo largo de cinco décadas, consagró gran parte de su tiempoa actividades de caridad desde que en 1992 fue diagnosticada con cáncer de mama.

La estrella nacida en Gran Bretaña y que creció en Australia dedicó varios álbumes y conciertos a recaudar fondos para la investigación y la detección temprana de la enfermedad, incluyendo la construcción de un centro de salud en su hogar adoptivo de Melbourne, que lleva su nombre.