Jim Carrey habló sobre la polémica de los Oscar: “Sentí asco por la ovación a Will Smith”

Luego de la ceremonia de los Oscar en la que la película “Coda” se impuso como clara ganadora al premio como mejor película, y que el incidente en el que Will Smith abofeteara a Chris Rock por un chiste dirigido hacia la esposa del primero, muchas celebridades salieron a opinar, una de ellas es el reconocido actor, Jim Carrey.

El humorista criticó duramente el accionar de Smith en los Premios de la Academia del domingo por la noche, y apuntó contra todos sus colegas y demás integrantes de la ceremonia que posteriormente le dieron al actor una ovación de pie luego de que se llevara el Oscar al Mejor Actor por su papel en “King Richard” minutos después de agredir a Rock, mientras la multitud se levantaba de sus asientos.

El antecedente entre Chris Rock y Will Smith, antes de su pelea en los Oscar 2022.

“Estaba asqueado. Me asqueó la ovación de pie a Will Smith. Es la demostración de que Hollywood ya no es el club que encanta”, dijo Carrey a Gayle King en una entrevista de “CBS Mornings” que se transmitió este martes.

“(El golpe) salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra. Le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Ensombreció el momento brillante de todos.. Fue egoísta”. sostuvo el actor de 60 años.

Además, la estrella de “Tonto y Retonto” dijo que Smith debería haber sido arrestado y demandado por el acto: “Hubiera anunciado esta mañana que demandaría a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter (me parece bien). Pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear la cara de alguien por decir palabras”, finalizó.