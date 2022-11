Jey Mammón y el motivo por el que pidió que sacaran a Gran Hermano de la pantalla de Telefe

Este domingo se vivió una nueva gala de eliminación de Gran Hermano; Juan se fue del juego y la casa quedó tan conmovida como enojada. Hubo peleas, gritos y hasta, se cree, la fulminante. Pero horas antes de todo esto, una actitud de Jey Mammón para con el reality llamó poderosamente la atención.

En el ciclo “La peña de morfi” entraron a “espiar” la casa y muchos de los participantes estaban en el jardín, disfrutando del aire libre. Uno de ellos resaltó lo talentoso que era Michael Jackson aunque provocó una discusión fuerte respecto a las denuncias que tiene en músico, las cuales se hicieron visibles en el documental “Leaving Neverland” de HBO.

Fue Julieta Poggio la quien empezó todo, sin tener noción de lo que sucedería: “Sabés que yo a Michael Jackson después de que vi el documental no lo puedo ver igual. Se me cayó un ídolo. Era un abusador de nenes. Los llevaba a su casa y los hacía dormir con él”.

A lo que Alfa le contesta: “Era un tipo muy necesitado de cariño y vos no sabés si llevaba a esos niños…”. “Escuchá los documentales y después hablamos”, le sugirió la joven y el jugador con más años soltó: “Los escuché y no hay un testimonio que diga fehacientemente que Michael Jackson abusó de un chico. ¡No hay ni uno! ¡Ni uno hay! Te digo por conocimiento. Yo no soy su amigo”.

Jey Mammón pidió sacar del aire la transmisión de "Gran Hermano" por una discusión entre Julieta y "Alfa" (Collage web)

“Yo creo otra cosa, pero no voy a discutir. Para mí hay muchas pruebas, los propios papás….”, continuó Julieta.

Fue en ese momento que una actitud de Jey Mammón llamó la atención de toda la producción de Telefe,. primero pusieron cara fea y luego, cuando el conductor dio sus motivos, lo apoyaron.

El motivo por el que Jey Mammón cortó un vivo de Gran Hermano en La Peña de Morfi

En Telefe se estaba pasando la discusión entre Julieta y Alfa y Jey decidió intervenir y volver toda la atención al estudio de La Peña de Morfi.

“A ver, ¿pueden venir acá? Porque el debate no es ni de especialistas… La discusión está buena, pero no es de especialistas. Esto es Gran Hermano y el tema es serio. Perdón”, lanzó en el vivo del ciclo de los mediodías de domingo.

Jésica Cirio y Jey Mammón

“Quiero explicarle a la gente que está en casa. Para que entiendan el contexto, yo vengo de allá adentro, estoy escuchando el audio de la casa de Gran Hermano. Están hablando de un tema súper serio. Me acabo de enterar de lo que hablaban y ellos no son especialistas en el tema. Alfa está hablando de esto y hablemos del juego de Gran Hermano”, sumó el artista.