Jefe bromista: invitó a sus empleados a ver el partido de Argentina y les apagó la TV antes del segundo gol

A las 16 de este sábado, la Selección argentina tuvo que hacer frente a un difícil partido frente a México en el que se jugaba todo: victoria o regreso a casa. Eso explica un poco la euforia y el desahogo nacional ante los aztecas, ya que la esperanza sigue intacta.

En ese contexto, muchos optaron por ver el juego con amigos, otros en bares y algunos en la soledad del celular, ya que estaban trabajando. Amilcar Amar (30) trabaja en turismo y hoy le tocó hacer varias visitas guiadas, por lo que no pudo estar muy atento a la transmisión.

Pero tanto él como sus compañeros estaban invitados a la casa de Ezequiel Manrique (el jefe) apenas terminaran las tareas, para disfrutar del segundo tiempo y una tarde de pileta. El plan era tentador, por lo que tras concluir con las diversas visitas a bodegas, todos se congregaron en la casa patrón: “Cuando llegamos, ya estaban 1 a 0″, detalló Amilcar a Los Andes.

Al llegar se instalaron en el sillón, frente al televisor, y se dispusieron a disfrutar lo que quedaba. Pero lo que desconocían era el plan ‘siniestro’ que Ezequiel había planeado con otros cómplices: “Segundos antes, mi jefe hizo la broma del 2-0. Me dijo ‘vos filmá’. Entonces, cuando tiraron el corner y Enzo Fernández se metió al área, apagó el televisor. Vimos que la pelota iba al ángulo, pero la tele quedó negra”.

En el video se percibe el desconcierto de los hinchas: no sabían qué había pasado ni qué decir. Cuando entendieron que era una broma solo se limitaron a insultar ante la risa del jefe.

“Después prendió la tele y vimos que estaban 2-0. Lo odiamos pero lo amamos”, aseguró el joven entre risas. “No alcanzamos a escuchar nada, lo apagó y en la milésimas de segundos hicieron el gol”, agregó.

“Ahora estamos todos festejando en la pileta. Si no le sacamos el aumento ahora, no se lo sacamos más. Esperemos que esto sea cábala para el próximo partido y no nos hagan trabajar”, apuntó Amilcar a carcajadas.