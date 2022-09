Ivo Cutzarida es coach terapéutico de Felipe Pettinato y contó cómo es su proceso de rehabilitación

Felipe Pettinato fue noticia de todos los portales de noticias del país luego de un hecho traumático para él. El incendio de su departamento en Belgrano tuvo como saldo la muerte de su amigo Melchor Rodrigo y, desde ese momento, se encuentra internado en una clínica de salud mental.

El triste y caótico caso fue el comienzo de una causa judicial muy importante, razón por la que Pettinato se encuentra internado en una clínica en la que está realizando rehabilitación. Además, es uno de los sospechosos del trágico final que sufrió Rodrigo.

Felipe Pettinato está internado en la Fundación Eira. (Instagram Felipe Pettinato)

Su proceso de rehabilitación de drogas comenzó cuando el hijo de Roberto Pettinato llegó a la Fundación Eira. Al estar separado de su familia, su hermana Tamara es quien lo visita con mayor frecuencia.

Dentro del gran equipo de terapeutas, se encuentra Ivo Cutzarida quien habló con los medios de comunicación y detalló sobre el tratamiento del actor. “Lo que tiene este tratamiento en particular, donde hay más de 34 profesionales trabajando, es que se abarcan todas las variables y aspectos del ser humano”, indicó.

Según el coach, Pettinato realiza talleres de gestión de emociones y del pensamiento: “Hay talleres de conciencia y enfermedad, escritura, yoga, educación física, clases de natación, zumba, es completamente integral y hace que el ser humano tenga un propósito en la vida”.

“Toda la gente que se interna y permanece en el tratamiento avanza. Todos van mejorando y tomando conciencia de la enfermedad, de cómo sanarse”, comentó el consultor y acompañante terapéutico. Además, para llevar tranquilidad a quienes siguen al personaje mediático, Cutzarida dijo: “No te puedo dar detalles, son cosas privadas, pero lo veo bien”.

Melchor Rodrigo el reconocido neurólogo que falleció en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato.

La nueva denuncia contra Felipe Pettinato

Debido al estancamiento de la causa judicial contra Pettinato, el entorno de Melchor Rodrigo tomó medidas al respecto. Los detalles que se rumoreaban, se completaron cuando Alejandro López, íntimo amigo del fallecido, habló en un móvil de América TV.

Alejandro López, amigo del neurólogo.

Mostrándose muy indignado, el hombre dijo: “Todos los amigos de él, estamos mal y preocupados. No avanzó la causa para nada. Me parece que esto no es casual, hay algún tipo de intencionalidad. Para mí hay gente de poder detrás de este chico y no es precisamente el padre. Le están dando a Felipe una ventaja de 4 meses. Primero, no hay ninguna prueba. El chico no declaró, no tiene una etiqueta jurídica, no sabés si es imputado, no imputado, si es testigo...”.

“Fue un asesinato. La única persona que estaba en el departamento era Felipe pero hay otra versión que están investigando, que involucra la aparición de una tercera persona. Esa persona no existe, es una hipótesis inventada”, finalizó.