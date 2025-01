“Ir al cine es de pobre”: la polémica frase de un influencer que levantó polémica en las redes sociales

Tino Musso, un influencer argentino que se dedica a publicar contenido sobre finanzas y estrategias “para vender”, publicó un video en su cuenta de TikTok en donde afirmó que “ir al cine es de pobre”.

Musso forma parte de la enorme masa de jóvenes que ostentan vidas de lujo en sus redes sociales y prometen ayudar a sus seguidores a cambiar sus vidas, hacerse millonarios o volverse empresarios exitosos, entre otras cosas.

No solo explican las cosas que tenés que hacer para conseguir una vida como la de ellos, sino que además te dicen todo lo que está mal en tu vida. El objetivo no es solo hacerse viral sino además vender sus “cursos”.

En uno de sus últimos videos, Musso explicó lo que, según si percepción, es una actividad de gente pobre. “Ir al cine es una actividad de gente pobre. No vas a ver a ningún multimillonario yendo al cine”, afirmó.

Según Musso, las personas millonarias no van al cine por dos razones: porque tienen cine privado y porque no pierden el tiempo. " Por el transporte ¿irte a un lugar solo para ver una película? No. El cine es una actividad de gente pobre, de gente que no tiene una buena capacidad económica”, agregó.

“Fantasma a la vista, el que tiene mucha plata no hace las pavadas que haces vos”; “Antes no era tan fantasma”; “Mi amigo el que cobra por primera vez”; “¿Cómo hago para que no me salga nada del fantasma este?”;”Que alguien lo aconseje para que deje de decir estupideces”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.