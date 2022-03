Internaron de urgencia a Romina en la clínica Los Arcos

Romina Pereiro llegó horas atrás a la clínica Los Arcos que se encuentra en Palermo y fue internada según lo informado por Guido Záffora en Es por ahí, América. “Ingresó a Los Arcos muy asustada, muy nerviosa. Romina no estaba del todo bien y estaba pasando unos días muy difíciles”, informó el periodista.

La famosa nutricionista quien se separó de Jorge Rial semanas atrás presentó un fuerte dolor en el pecho lo que la llevó a ser internada en observación. Deberá permanecer en la clínica hasta que los médicos puedan analizar los estudios que le han realizado.

No se sabe si deberá pasar la noche hospitalizada por el momento. Días atrás Jorge Rial habló sobre su separación y pidió a los periodistas del espectáculo un poco de paz para Romina.

Jorge Rial, Romina Pereiro y las palabras del conductor

Fue el propio Jorge Rial quien en su programa de radio confirmó las versiones de separación con Romina Pereiro, a menos de tres años de su casamiento, según Ciudad Magazine. “Mucho se está hablando de mi separación y la verdad es que son temas que afectan mucho porque hay toda una familia detrás. Lamentablemente es así, estamos separados con Romi. Fue una decisión que tomamos los dos”, afirmó el conductor de Argenzuela (AM 710).

El periodista y la nutricionista se casaron en una ceremonia íntima el 20 de abril de 2019 (Instagram).

Primero, Rial advirtió que “va a ser la única vez que hable”, y explicó: “A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó”.

“Me pegó de lleno y entre la pandemia, mis dudas profesionales, entré a una crisis ya antes de la pandemia muy profunda y personal, y esas cosas afectan a una pareja”, continuó Jorge Rial para reconocer que “hace mucho que estamos separados”.