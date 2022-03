Internaron a Charly García tras quemarse una de sus piernas

Daniel Ambrosino fue quien reveló en “Intrusos” que Charly García debió ser internado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento a causa de un accidente doméstico en el que se quemó una de sus piernas. El lunes quedó bajo monitoreo constante por las lesiones.

El periodista reveló que la quemadura ocurrió hace dos semanas y que recién ahora trascendió la novedad y que se desconoce cómo y dónde se produjo el hecho. Lo cierto es que el músico de 70 años está fuera de peligro y que permanece en el nosocomio para recibir las curaciones adecuadas y para aliviar los dolores que tiene.

Charly García sufrió una quemadura en su pierna y está hospitalizado

“Parte del tratamiento es ir sacando día a día la capa de piel que se va formando e ir limpiando la zona hasta que llegue el momento de que no sangre más y ahí llega el momento de la cicatrización”, sumó Lucas Bertero.

En enero, la salud de Charly también fue noticia y es que se colocó la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19. El rockero celebró el momento y compartió una foto en las redes a modo de constancia y de agradecimiento a todos los profesionales que lo atendieron.

Charly García sufrió una quemadura en su pierna y está hospitalizado

¿Qué está haciendo actualmente Charly García?

El músico nunca se quedo quieto y su música sigue llegando a los fanáticos. El artista está trabajando en su nuevo disco de nombre todavía desconocido. Se trata de una obra muy esperada ya que el último lanzado fue “Random”, en 2017.

En una entrevista con Rolling Stone confió: “El disco que estoy haciendo ahora es completamente diferente al último. Está todo pensado, no hay una coma de más. ‘Random´ me va más para el corazón. Me parece un disco amoroso, bueno. Era aleatorio, justamente. Éste quiero que sea riguroso”.