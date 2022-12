Insólito: vio el partido de Argentina por YouTube y al otro día se enteró de que era un videojuego

El sábado pasado Argentina enfrentó a México en su segundo partido en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Si bien hay varias opciones para poder ver los partidos de la Selección en la televisión por aire o cable, una mujer que se encontraba en Tafí del Valle no pudo encontrarlo y lo buscó por YouTube. Al otro día, habló con la hija y le comentó que se había puesto nerviosa con los dos goles de México, pero que “menos mal” que Argentina hizo el tercero y “y ganamos”.

Inmediatamente, la joven le respondió que el equipo norteamericano no había hecho ningún gol. Cuando le prestaron la atención a la foto descubrieron qué era lo había sucedido: la madre había visto un partido del FIFA 23 en YouTube. El resultado fue, por supuesto, diferente al real y la situación levantó miles de comentarios en Twitter.

La foto que envió la mujer al grupo de su familia cuando dijo que había conseguido ver el Mundial.

La insólita equivocación fue compartida en las redes por la usuaria @AnitaCrimi, de Tucumán. “Mi mama estaba en Tafí y no sabía cómo ver mex-arg, hasta q encontró ‘el partido’ en YouTube. Al día sig me dice ´me puse re nerviosa con los 2 goles que nos metió mx, menos mal que arg hizo el 3ero y ganamos’. Yo: mamá no metió ning gol”, escribió la joven.

Además, mostró una foto del grupo de Whatsapp familiar en el que la madre comentaba que el partido se veía “como un videojuego” pero nadie le prestó atención en el momento y no la corrigieron.

Captura de pantalla del chat de la familia de la mujer.

Fenómeno extendido

En distintos países del mundo las personas buscan formas alternativas de ver el Mundial cuando no tienen acceso al mismo (algo que no sucede actualmente en Argentina). En este sentido, muchos terminan cayendo en diferentes cuentas de YouTube que aseguran tener las transmisiones oficiales pero que en realidad pasan partidos del videojuego FIFA 23.

El partido falso entre Japón y Alemania logró tener más de 40.000 espectadores, hasta que muchos se dieron cuenta de que no se trataba del real.

Miles de usuarios comienzan a ver los partidos y luego de varios minutos recién se dan cuenta de son falsos.

La razón de estos engaños tiene que ver con tratar de conseguir una buena cantidad de seguidores y visitas en las cuentas de YouTube para así poder eventualmente monetizar las visualizaciones.

Ver de manera gratuita y legal a la Selección

En Argentina se pueden ver todos los partidos de la Selección en la Televisión Pública, tanto en el canal tradiciones como en la página web. Además, los encuentros del Mundial se transmiten a través de 3 señales televisivas: TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports, señal exclusiva de DirecTV. La primera es la única que no necesita ser abonada de manera diferenciaba.

Por último, quienes posean una antena de la Televisión Digital Abierta (TDA) también pueden ver los partidos por medios de DeporTV.