Insólito: un robot aspirador se “fugó” de su casa y el dueño le pidió ayuda a sus vecinos con un particular cartel

Se dice que es necesario tener cuidado cuando se deja la puerta de casa abierta, no solo porque puedan entrar ladrones, sino porque se pueden escapar los niños, las mascotas e incluso los robots domésticos.

Aunque suena bastante absurdo, parece que es lo que le ha ocurrido a un vecino en España desesperado por haber perdido al robot que le barre y limpia el suelo de su casa.

A raíz de su “dramática” situación, esta persona ha decidido colocar un cartel para pedir ayuda a sus vecinos y se volvió viral en redes sociales: “Se salió de mi casa el robot aspirador y no lo encontramos. Por favor, lo he comprado con muchos sacrificios. Y no es el bueno, es el de la marca Lidl”.

Tras explicar su situación, el vecino dejó dos direcciones donde poder dejar el robot, por lo que pedía a quien lo hubiera encontrado que se solidarizara con él y lo devolviese, y él le haría “un regalito”.

El tuitero Líos de Vecinos fue quien colgó la foto del cartel, que ya acumula más de 10.000 likes. Según explicaron, el papel parecía estar pegado en Trebujena, Cádiz, y ya fue encontrado por un hombre que, supuestamente, nunca había visto una máquina así y pensó que era otra cosa.