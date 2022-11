Insólito: plantó al novio en el altar luego de enterarse de que invitó a una persona no deseada al casamiento

Una mujer compartió a través de la plataforma Reddit la anécdota sobre el día de su casamiento, el cual resultó sin dudas ser el peor de su vida. Según el relato, el evento se canceló debido a que le había advertido a su novio sobre no invitar a su padre, con quien tiene mala relación, pero el hombre hizo todo lo contrario, lo que desencadenó la furia de la mujer, que lo abandonó en el altar.

Así comienza el relato de la boda que no se pudo consumar: “Realmente no tengo una relación con mi padre. Fue abusivo cuando yo era niña y, cuando cumplí 20 años, decidí sacarlo de mi vida. Mis hermanos todavía hablan con él”.

“Hace unos meses, mientras planeábamos la boda, mi prometido y yo nos peleamos por invitarlo. Mi prometido pensó que como es mi padre, tiene derecho a estar en nuestra boda y yo dije que, si mi padre estaba en nuestra boda, yo no estaría”, contó la joven, de quien no trascendió el nombre.

“Tuvimos una boda bastante pequeña, 30 personas, solo los amigos cercanos y la familia y, los míos, saben lo poco que pienso de mi padre”, agregó la mujer sobre ese momento.

“Entonces, ese día, mi dama de honor se me acercó y me preguntó por qué había cambiado de opinión acerca de invitándolo. Le dije que no, así que me preguntó por qué estaba sentado en una de las sillas con mi madrastra”, expresó.

“Estaba furiosa. Resulta que mi prometido lo invitó. ¿Cómo pudo?”, se preguntó la mujer. “Le dejé en claro que no lo quería allí. Él nunca había conocido a mi padre, en ese momento. Cuando le pregunté, dijo que me arrepentiría de no haber invitado a mi padre y, ahora que estaba aquí, no podíamos cambiarlo”, le dijo su novio, sin importarle sus sentimientos.

“Me di la vuelta y me fui de la boda, y él, supongo. Llamé a mi madre (todavía estaba en la boda) de camino a casa, le conté lo que pasó y me sugirió que fuera a su casa y ella se encargaría”, indicó la joven al recordar lo que pasó ese día.

“¿Cómo pudo? Claramente establecí un límite y él eligió ignorarlo porque se le dio la gana. ¿Cómo podría casarme con alguien que ignora mis límites de esa manera?”, reflexionó la novia.

“¿Tengo justificación para sentirme traicionada? Simplemente, no puedo imaginar estar casada con alguien que ha hecho caso omiso a mis deseos de esa manera”, finalizó el posteo, que luego fue eliminado.