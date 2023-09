Insólito pedido de un peregrino: “Venía a pedirle al Señor y a la virgencita del Milagro que no me gorreen más”

En medio de una serie de entrevistas a peregrinos que se dirigían hacia la Virgen, se produjo una situación inusual con uno de los participantes que generó revuelo en las redes sociales. Durante la masiva peregrinación a la Virgen del Milagro de Salta, un hombre expresó un sorprendente pedido a la periodista que recopilaba testimonios entre los asistentes.

Las peregrinaciones multitudinarias son una tradición arraigada en muchas regiones de Argentina, donde la fe motiva a miles de personas a buscar el agradecimiento o la ayuda de sus santos.

El pasado fin de semana, en la zona norte del país, se llevó a cabo la peregrinación anual a la Virgen del Milagro de Salta. En este contexto, una periodista se acercó a uno de los peregrinos y le hizo la pregunta habitual: ¿Cuál era su solicitud o deseo?

La respuesta del hombre, Dano, sorprendió tanto a la comunicadora como a quienes posteriormente vieron el video en las redes sociales. El hombre manifestó: “venía a pedirle al Señor y a la virgencita del Milagro que no me gorreen más”. Además, el peregrino le preguntó a la periodista “esto no va a salir en ningún lado, no?” a lo que quien toma las imágenes le responde que no. El video fué replicado por el mismo protagonista en su cuenta de TikTok luego de la publicación de la entrevista y alcanzó más de 950mil reproducciones y miles de comentarios.

Entre los comentarios de los internautas hay quienes se toman el pedido con humor: “ni la rosa de guada Lupe se animó a tanto”; “ya es el quinto año que voy a peregrinar pero igual me siguen gorriando” agregó otro. También hay varios mensajesque se suman al pedido del joven salteño y apoyan su pedido “me sumo para el proximo Año”, “Fuerza mi hermano. A mi me hacían caminar y no creía” reza otro.

Además varios usuarios notaron el “engaño” de quien tomó el video “primo saliste hasta en crónicas... te engañaron con que no sale en ningún lado”. Otro tema para resaltar es que varias usuarias señalaron la ternura y lo lindo que es @Dano, debido a esto uno de los comentarios dice “amigo esa fue una excelente jugada maestra”.

