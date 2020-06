¡Insólito! A Sharon Stone le cayó un rayo mientras planchaba

La inigualable Sharon Stone siempre iluminó las pantallas con su talento y su belleza. Miles de películas la tuvieron como protagonista y en varias oportunidades ganó premios por su labor.

Luego de la escena inolvidable de “Bajos Instintos” junto a Michael Douglas, nadie imaginó nunca que la noticia por estos días sería que la actriz casi muerte cuando estaba planchando en su casa.

Recientemente, en una nota en el podcast de Brett Godstein, la actriz contó una experiencia sorprendente: “Fui alcanzada por un rayo. La experiencia fue realmente intensa. Estaba en casa. Teníamos nuestro propio pozo. Estaba llenando la plancha con agua y tenía una mano en el grifo y la otra en la plancha. El pozo fue alcanzado por un rayo, la electricidad circuló por el agua hasta que llegó al grifo de la cocina”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Mi madre estaba ahí, conmigo y lo vio todo. Yo me desvanecí y ella tuvo que golpearme en la cara hasta que me trajo de nuevo a la vida. Estaba en un estado de alteración tal que no puedo explicarlo. Veía todo muy brillante”, dijo la rubia.

Luego Stone fue atendida por los médicos que comprobaron que la mujer tenía en su cuerpo energía eléctrica y fue sometida a diferentes estudios. “Me hacían un electrocardiograma diario. Fue una locura”, concluyó la actriz.