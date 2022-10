Influencer desesperada le pide a sus seguidores que le ayuden a pagar un sillón de 100 mil dólares

Una influencer hizo un desesperado pedido de ayuda a sus seguidores. Quenlin Blackwell les dijo a los usuarios que la siguen en TikTok que había comprado un sillón de 100 mil dólares y que no podía pagarlo.

En su perfil de la red social china, donde tiene 7.9 millones de seguidores, Blackwell publicó un video llorando donde contó que había hecho una compra accidental mientras navegaba por el sitio web de una tienda de muebles.

“Si tienes un millón de dólares, ¿podrías donar? Si tienes mil millones de dólares, ¿puedes dejarlo?”. ¿Me prestas un poco, por favor?”, dijo Blackwell. Sin embargo, muchos seguidores no creyeron su historia y pensaron que se trataba de una mentira.

En los comentarios, una usuaria le pidió que mostrara el sillón de 100 mil dólares para ver si el error por lo menos había valido la pena. La influencer aprovechó dicho comentario para subir otro video donde le contó a sus seguidores que la empresa no le iba a reembolsar el dinero. Y no, no mostró el sillón.

“Estoy a punto de vomitar porque sé que no me reembolsaron el dinero”, dijo antes de declarar que se estaba viendo en la necesidad de abrir una cuenta de OnlyFans para pagar el sillón. Días más tarde, Blackwell agregó un enlace a esta plataforma en su biografía de Instagram.