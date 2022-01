Indignante: un “gurú” espiritual dijo que lo niños atraen a abusadores con “malas vibras” y lo escracharon en redes

Un “gurú” espiritual dijo que los niños atraen a sus abusadores con “malas vibras” y estallaron las redes sociales. Federico Paz se volvió tendencia en Twitter debido a los pedidos de cancelación en su contra luego de que se viralizara uno de sus videos.

“Primero, cuando un niño es abusado, uno se pregunta cómo puede ser que un niño de 4 o 5 años esté atrayendo esa situación”, expresó Paz en la primera parte del video.

“Acuerdensé siempre de lo que yo digo, la atracción no es de conciencia, no es que la persona dice ‘yo quiero que me abusen’, es un tema vibracional. ¿Por qué en algunas familias hay abusos y en otras no?”, dijo el peligroso influencer que tiene casi 50 mil seguidores en su perfil de Instagram.

“¿Qué trae un abuso? No es solamente responsabilidad del abusado y de la víctima, que entraron en ese juego si no que es sistémico, o sea, ese niño se está haciendo cargo de un desbalance de energía que viene de su sistema y ese perpetrador, el violador también”, agregó en el video que causó indignación en los usuarios.

“El perpetrador es víctima y el víctima es perpetrador también porque el víctima es ‘no, me cagaste la vida y no sé qué, hijo de puta’ y también es víctima pero está victimizando al otro, como culpándolo no haciéndose responsable de que su vibración también lo atrajo”, remató.

Ante estas declaraciones y la liviandad con la que Federico Paz abordó un tema del que, al parecer, es totalmente ajeno, los usuarios empezaron a compartir sus perfiles para escracharlos.

Sorpresivamente, cuando las personas llegaban hasta la cuenta de Paz se encontraban con que el gurú, que se dedica a dar cursos y organizar retiros de espiritualidad, ya había borrado el video y había desactivado los comentarios en todas sus publicaciones.

No obstante, muchas personas reportaron la cuenta por considerar de que difundía información falsa o peligrosa pero al no estar el video en cuestión, Instagram consideró que Federico Paz no rompía con las “reglas” de la comunidad.