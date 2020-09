Indignante: buscó a su abuelo durante más de un año y le entregaron sus restos en una caja de mayonesa

Una mujer que había buscado a su abuelo durante 20 meses se indignó al recibir los restos del hombre en una caja de mayonesa. Verónica Sosa no dudó un segundo en usar sus redes para contar la indígnate historia.

Según informó Ríonegro.com.ar, el 10 de enero del 2019 Luis Sosa de 78 años desapareció misteriosamente. Desde el primer momento su nieta, Verónica Sosa, inició una desesperada búsqueda que incluyó hasta marchas.

“Un año y 8 meses esperándote y buscándote y te entregan como si no fueras nada. Así en una caja de mahones”, escribió la joven en Facebook junto a una fotografía de la mencionada caja.

“Que se enteren todos la clase de mierda que tenemos en el Poder Judicial. Somos solo un número para ellos y los que no nos callamos somos molestia”, expresó con furia.

“Van a seguir trabajando señores fiscales porque no voy a parar hasta saber qué le pasó a Don Sosa, mi abuelo. Y cuando lo sepa no van a saber dónde meterse”, agregó.

La publicación en Facebook Gentileza

En dialogo con Río Negro, Verónica explicó que pese a que los restos de su abuelo fueron entregados el miercoles pasado aun no ha podido llevarlos al cementerio porque no le hicieron el certificado de defunción. “¿Qué más me van a hacer?”, dijo.

Por otro lado, fuentes del Poder Judicial confirmaron que la entrega de los restos y la elaboración de los certificados de defunción es responsabilidad del Cuerpo Médico Forense.