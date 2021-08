Indignante: así acosan a un león en cautiverio para tener repercusiones en las redes sociales

Las redes sociales tomaron un importante protagonismo en la vida cotidiana y es motivo suficiente para que algunos hagan locuras con tal de cosechar una buena cantidad de “likes”, “retweets” o reacciones. Y con este criterio, el santuario de vida silvestre Animal City Lebanon, ubicado en Mont-Liban, Líbano ofrece “una experiencia cara a cara” nada menos que con un león.

Para que la propuesta pueda llevarse a cabo de una manera en la que los humanos no salgan heridos, la institución armó una caja de vidrio blindado, dentro de la jaula del animal, para que los visitantes puedan meterse ahí e interactuar con “el rey de la selva”.

Y en uno de los videos que publicaron en la cuenta oficial de Instagram del santuario se ve cómo dos adolescentes acosan al felino para generar contenido en sus redes. La reacción del león es angustiante: mientras las chicas se sacan fotos y golpean el vidrio, instintivamente quiere abandonar el lugar en el que se encuentra en cautiverio y al no poder hacerlo, la situación se vuelve aún más frustrante.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en el universo 2.0 en donde miles de usuarios criticaron el trato que reciben los animales que viven en el refugio. Pero hasta el momento los comentarios negativos no lograron cambiar nada, ya que la institución sigue compartiendo fotografías de otros animales que están en contacto directo con adultos y niños, por más que no sea aconsejable.