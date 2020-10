Imperdible: una mujer se vuelve viral por su divertida forma de pronunciar palabras en español

Para algunos es más fácil y a otros les cuesta bastante. Aprender un nuevo idioma no es sencillo y no siempre se puede hablar con el mejor acento. Y si no, que se lo digan a Vette, la tía de un tiktoker que puso todo de su parte para pronunciar las palabras en español que él le decía.

Tor le mostró a su tía, a la cual llama cariñosamente Mama Vette, diferentes términos en castellano para ver cómo los decía ella. En el vídeo de Tik Tok se ve a la mujer leyendo “orgulloso” como “orgolusos”. Su sobrino le dice cómo se pronuncia en realidad y ella lo corrige a “orgolusoso”.

“Desafortunait” es su versión de “desafortunadamente”, pero, tras la corrección de su sobrino, ella dice: “desafortunadadamente”. “Celebración”, “refrigerador” o “huir” son otros de los términos que intenta pronunciar, aunque sea a su manera, pero lo hace de muy buena gana, pues constantemente le echa una sonrisa muy alegre a la cámara.

El vídeo ya acumula más de un millón de visualizaciones en Tik Tok y se ha viralizado en Twitter. Tanto ha sido el éxito de esta mujer que su sobrino ha compartido la segunda parte de “Enseñando español a Mama Vette”.