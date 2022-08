Ignacio Trimarco habló y apuntó duro contra Camila Homs: “No voy a permitir que me traten de estafador”

Un nuevo escándalo se desató entorno a Camila Homs y está relacionado directamente con su abogado. Es que la modelo cerró el acuerdo con Rodrigo de Paul por la “compensación económica”, pero se negó a pagar la suma de dinero que pide Ignacio Trimarco por haberla representado.

El letrado fue a Intrusos y allí habló a fondo con Alejandro Fantino, quien reemplazó a Florencia de la V en la conducción. Allí contó cómo llegó a representar a Camila Homs, ya que la joven venía de haber sido asesorada por una abogada, y reveló que fue por el cuñado de la modelo.

Trimarco es amigo del cuñado de Camila, la pareja de su hermana, y fue así que se contactaron con él para que lleve la separación de la joven y Rodrigo de Paul. Pero luego de que se resolvió el asunto, la ex del futbolista se niega a pagar la suma que pide el profesional porque asegura que no es lo que acordaron.

El comunicado de Ignacio Trimarco sobre la situación con Camila Homs.

“Ya dejé de ser su abogado y vine adefenderme a mí mismo porque me expuso y no voy a permitir que me trate de estafador”, dijo Trimarco en Intrusos luego de que Camila contó públicamente por qué inició el conflicto con el letrado.

Ignacio Trimarco comentó que Homs tuvo problemas con su abogada anterior porque consideró que era “poco” lo que le pedía a De Paul y que la mujer la “presionaba” para que firme el acuerdo por ese monto.

“Lo que había conseguido con la anterior letrada, a diferencia de los que pedí yo, no llegaba ni al 30%”, se defendió Trimarco al aegurar que le consiguió un mejor acuerdo.

Ignacio Trimarco habló del conflicto con Camila Homs.

Y sobre los honorarios, el abogado dijo que tiene un video de Camila Homs firmando el convenio. “Con Camila Homs fui muy claro con mis honorarios”, aseguró sobre el reclamo que hizo la ex de De Paul.

“Camila me vino a buscar ella como abogado, pero sin lugar a dudas tenía el visto bueno de su padre”, dijo y de esta forma deslizó que detrás de todo está Horacio Homs que es quien “manda” en la familia.

Camila Homs, furiosa con su exabogado Ignacio Trimarco

Previo a que el abogado se siente a hablar en Intrusos, Camila Homs se mostró molesta con algunas formas de Igancio Trimarco y aseguró que él la decepcionó.

“No es así claramente, yo le voy a pagar por el trabajo correspondiente que hizo. Él me dijo un mínimo cuando acordamos y resulta que cuando se estaba llegando al final me vengo a enterar que no era cierto”, explicó Homs.

“Me molestaron varias actitudes que tuvo, desde el día uno le pedí por favor que no se comunicara con la prensa por mi caso porque era algo que me molestaba”, dijo visiblemente molesta.

“Después también dijo otras cosas hablando de mi familia que tampoco eran ciertas. Sabiendo cómo es el perfil de él dije ‘hasta acá llegué’. Claramente no es como él dice”, agregó Homs.

“¿Estas decepcionada?”, le preguntó entonces el cronista. Ante esta consulta, Camila Homs no dudó en contestar: “Sí, la verdad que por su parte sí estoy decepcionada”.

“El lunes tuvimos una reunión en mi casa, lo habíamos acordado el domingo a la noche y resulta que los medios mágicamente lo estaban esperando a él…”, dijo la modelo.

Así, reflexionó: “¿Cómo aparecieron ahí si solamente él y yo sabíamos de esa reunión? Eso fue la gota que rebalsó el vaso, sentí violada mi intimidad”.

“Mostrando la entrada de mi casa, el lugar donde vivo con mis hijos, me pareció totalmente desubicado de su parte”, sentenció Homs.