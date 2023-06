Ibai Llanos vs Elon Musk: el youtuber español acusó al magnate de jaquearle su canal de YouTube

El youtuber español Ibai Llanos estalló de ira este domingo cuando descubrió que su canal en la plataforma de videos había sido hackeado. El canal fue reconvertido en una especie de plataforma para distribuir contenido de la empresa Tesla, propiedad de Elon Musk.

Ni lerdo, ni perezoso, Ibai arremetió contra el multimillonario a quien acusó de estar detrás del problema: “Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk. Me has jodido el domingo gilipo...”.

Fiel a su estilo, aprovechó el incómodo momento para lanzar ácidas humoradas: “Y encima los cabrones lo hacen un domingo por la mañana que están todos los de Youtube paseando con sus hijos”, respondió a uno de los muchos usuarios que respondieron a su tweet.

No obstante, este lunes por la tarde –de Argentina- el español ya había recuperado su cuenta con todo el material que la adornaba. Es más, en su último video cuenta todos los pormenores que pasó hasta que volvió a tener control total sobre su perfil.

