Ibai confirmó ‘La Velada del Año 3′: Coscu se preguntó si puede vengar a Momo

Ibai Llanos rompió todos los récords de audiencia de Twitch con la Velada del Año 2. El streamer organizó esta velada de boxeo que batió todos los números de la plataforma con 3.3 millones de espectadores en simultáneo. El combate más visto fue el del argentino Momo Benavides vs. Viruzz, el cual ganó el youtuber español.

Ibai Llanos, streamer español

La Velada del Año 2 de Ibai Llanos, un evento de boxeo transmitido por el Twitch del streamer español, se desarrolló en el Pabellón Olímpico de Badalona, en Barcelona, lugar donde es oriundo Ibai. Además de romper récords de audiencia, el show contó con miles de espectadores allí en las gradas del Pabellón.

El combate más visto y que más repercusión generó fue el del streamer argentino Momo Benavides contra el youtuber español Viruzz. Momo cayó derrotado en el tercer round de la pelea, tras sufrir importantes cortes en su nariz.

Momo vs Viruzz fue el combate más visto

Momo perdió en el tercer round debido a que su nariz no paraba de sangrar

Después del evento, Ibai confirmó que habrá una nueva Velada del Año 3. Y luego de la derrota de Momo, su mejor amigo Coscu, el streamer n° 1 de Argentina, sorprendió a sus seguidores con una pregunta: “¿Qué pasaría si yo entreno todo el año para pelear contra virus el año que viene? Para defender el honor de mi hermano?”.

El mensaje que despertó la ilusión de los fans de Coscu

Ante la euforia de sus fans, Coscu le bajó el tono a su propuesta: “Nah siendo sinceros no tengo 1/4 de chance contra este tipo… no se a quien le quiero mentir”.

Coscu calmó las aguas y aseguró que sería imposible

El emotivo discurso de Duki en apoyo a Momo

El trapero Duki hizo un show en la previa de “La Velada del Año 2″, en la entrada de Momo al ring de boxeo. Duki escoltó a Momo mientras cantaba “Malbec”.

Momo y Duki en "La Velada del Año 2"

Finalizado el combate, se conoció un video de Momo pidiéndole perdón a sus amigos en los vestuarios por haber perdido. Y ante el llanto del streamer, Duki dio un paso al frente y le dedicó unas emotivas palabras.

“A mí la gente me pregunta como llegar a donde llegué y yo siempre les digo que tuve los huevos y que me animé hermano. El 90% del universo no llega a nada porque nunca se anima. Yo no sé cuántos de acá tenemos los huevos para prepararnos 4 meses, subir y pelear con un chabón que te saca una cabeza y nos vamos a re cagar a palos. ¿Sabés lo que cuesta, hermano?”, expresó.