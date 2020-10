El 2020 no podría ser peor: hoy es Martes 13 y las usuarios no saben si reír o llorar

La historia siempre ha sido perseguida por distintas suposiciones. La buena y la mala suerte pesa mucho en las decisiones que varios toman en el día a día, e incluso muchos se valen de distintas “cábalas” para poder lograr y cumplir sus objetivos, desde una reunión importante de trabajo hasta un final de la facultad. Evitar los gatos negros, no pasar la sal con la mano, no abrir un paraguas debajo del techo, no romper un espejo, nunca pasar por debajo de alguna escalera... son algunas de esas tradiciones ligadas a la suerte que nunca se sabe bien de donde salieron, pero que nadie se anima a romper.

Pero hay ciertos días a los que no se puede escapar y las redes han estallado con la extraña coincidencia que se da justo en este año de pandemia. Hoy es martes 13, y no cualquiera, sino un martes 13 de 2020. “No te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes” suele decirse, pero nada impide que crear una que otra imagen para divertirse.

Algunos se tomaron con mucho más humor fatídico 13, dando a entender que nada puede asustarlos ya en 2020.

El número 13 tiene antiguos precedentes que le dan su mala fama. Tanto la tradición bíblica, como la cábala judía, el Tarot egipcio y muchas leyendas escandinavas suelen asociar este dígito con desafortunados eventos en su historia particular. Suelen estar relacionado además a signos como la muerte y la desgracia. De allí su mala fama.

Sobre el martes, la explicación viene de la mano de la mitología romana, que tenía a Marte como dios de la Guerra y por lo tanto representa la destrucción, la sangre y la violencia. Coincide ademas con el registro de que fue un martes 13 comenzó en 1453, año en el que la ciudad de Constantinopla (hoy conocida como Estambul), capital del Imperio Bizantino, cayó ante el Imperio Otomano. Se considera entonces el segundo día de la semana como la jornada de batalla. Aunque existen distintas interpretaciones que ven esta idea como un momento de la semana para levantarse del duro lunes.

Pero en realidad, esta combinación esta ligada mucho a lo sectorial. Para Latinoamérica el número y día son los mencionados, pero en realidad en naciones de habla inglesa el día de la mala suerte es el viernes 13 y en Italia en realidad es el viernes.

Esto no quiere decir que las precauciones sean menores. Para muchas personas se convierta en un mal día y para algunos el miedo es tan grande que hasta existe un nombre para designar a la fobia: trezidavomartiofobia.