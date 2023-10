Horóscopo de Leo hoy viernes, 20 de octubre de 2023

¡Atención, Leo! Hoy, las estrellas tienen un mensaje especial para vos. En este día, la constelación de Orión se alinea con tu energía ardiente y te guiará en tu camino. Sin embargo, tené cuidado, ya que no es momento de alardear sobre tus posesiones ni despertar envidias. Cada paso que des está siendo minuciosamente vigilado por alguien con malas intenciones. Evitá tomar decisiones de las que te puedas arrepentir más adelante. Mantené la calma y sé reservado en tus acciones. Las estrellas te advierten de posibles peligros, así que confiá en tu intuición y seguí adelante con cautela. ¡Que la fuerza de Orión te acompañe en este día, Leo!

En cuanto al amor, es posible que encuentres interés romántico en alguien de signo Cáncer.