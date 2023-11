Homero ya no estrangulará a Bart en Los Simpson: la explicación

Una de las escenas más recurrentes e icónicas de Los Simpson dejará de verse en las nuevas temporadas de la serie animada. La explicación aparece en uno de los últimos capítulos y en boca del propio Homero Simpson.

La escena en particular aparece en el episodio 3 de la temporada 35, que se titula “McMansion & Wife”. Homero le da la bienvenida a una pareja de vecinos y saluda al hombre con un fuerte apretón de manos.

Al sentir la fuerza de Homero, el sujeto lo felicita. “Ves Marge, estrangular al niño valió la pena”, afirma el padre de Bart Simpson.

“Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado”, aclara antes de terminar la escena. Cabe destacar que se trata de un “gag” de la serie que era cada vez menos habitual.

La última vez que Homero estranguló a Bart fue en el inicio de la temporada 31 en el episodio The Winter of Our Monetized Content. Desde que Fox pertenece a Disney la serie ha tratado de alejarse de viejos estereotipos y dejar la violencia a un lado.

Uno de los cambios más drásticos que hizo la marca en los últimos años fue en 2018 con la eliminación del personaje de Apu. Aunque todos los fanáticos culparon a los creadores, fue el mismo Azaria quien confesó ya no sentirse cómodo con interpretar a Apu.

