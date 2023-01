Hizo un comentario sobre Gran Hermano y Fiat le regaló una camioneta cero kilómetro

“Qué raro que la prueba no valga una Fiat Toro”, escribió un usuario en Twitter el 26 de enero en referencia a una prueba realizada en Gran Hermano edición Brasil. Once minutos después, a las 23.31, la cuenta oficial de Fiat le respondió: “Oye una empresa líder en ventas como la nuestra nunca te abandonaría y por eso te vamos a regalar una Fiat Toro cero kilómetro. Hoy no hay pruebas, pero sí habrá un auto. ¿Querés una mejor manera de matar este anhelo?”.

De esta forma y, ante la incredulidad de todos, la compañía le regaló una camioneta cero kilómetro al joven. El usuario respondió sorprendido y desde la marca italiana le confirmaron el regalo: “En serio, no es demasiado bueno para ser verdad. Te acabamos de escribir por mensaje directo. ¡Te ganaste una flamante Fiat Toro!”.

Hizo un comentario sobre Gran Hermano en Twitter, lo vio Fiat y le regaló una Toro cero kilómetro.

Todo esto ocurrió porque Fiat fue históricamente patrocinador de Gran Hermano Brasil, pero en esta edición ocupó su lugar General Motors. Entonces, la prueba del líder en la que participan los habitantes de la casa no tiene como precio un modelo de Fiat, sino uno de Chevrolet, detalla TN.

Curiosamente, el modelo que ganará un participante de Gran Hermano Brasil con la prueba del líder es la Chevrolet Montana. Se trata de la nueva generación de la pick up, que se renovó por completo para competir contra... ¡la Fiat Toro!.

TN Autos pudo corroborar con Fiat Argentina que el regalo es real. Sin dudas, se trata de una maniobra de marketing muy ingeniosa.