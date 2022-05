Hicieron un ritual en un cajero de La Rioja para “atraer” el bono de Anses

En medio de la ola de rechazos por el bono de $18.000 de Anses, un hecho insólito ocurrió en la provincia de La Rioja. Una mujer fue a un cajero y encontró una “macumba” con una ofrenda en la que había frutas, pescado y un curioso cartel pidiendo para que el bono esté en su cuenta.

“Bono del Anses, hoy decreto que estarás en mi cuenta”, era la leyenda que acompaña al extraño ritual. La mujer que lo encontró no dudó en tomar fotos y compartirlo por las redes.

En la rioja encontraron un ritual para que le otorguen el Bono de Ansés.

El hecho repercutió rápidamente y hubo varias opiniones al respecto sobre el ritual: “ya se gastó medio bono”; “Con lo caro que está el pescado y lo tira así”; “¿Funcionó?”; “¿Cómo se hace? es para un trabajo práctico”; fueron algunos de los divertidos comentarios que dejaron en las fotos.

Bono Anses

Hasta hoy hay tiempo de inscribirse para recibir el bono de $18.000 del refuerzo de ingresos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Se puede hacer mediante la página web www.anses.gob.ar para ingresar los datos, hasta las 24 horas.

El refuerzo de ingresos, también conocido como nuevo IFE (el Ingreso Familiar de Emergencia que se estableció durante la pandemia), es un pago de $18.000 –en dos cuotas de $9.000- para trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares, y monotributistas sociales y A y B. El cobro es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo para Protección Social, Progresar, Prestación por Desempleo, Potenciar Trabajo, inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), y Planes alimentarios provinciales y municipales.

Por otra parte, los jubilados y pensionados con ingresos de hasta 2 jubilaciones mínimas, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán un refuerzo de $12.000, en un solo pago automático en mayo. Esto significa que no deberán realizar ningún trámite para recibirlo.

Sin embargo, muchos han notado fallas en el sistema para ser parte del programa social, y varios, incluso, se les ha rechazado la solicitud por no cumplir con los requisitos. “No podés acceder al Refuerzo de Ingresos porque no cumplís con los requisitos establecidos”, es la leyenda que le apareció a mucha gente rechazando su solicitud.