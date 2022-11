Halloween 100% argentino: un carnicero le regaló chorizos a unos chicos que le fueron a pedir caramelos

Los niños aprovechan las celebraciones de Halloween para pedir golosinas y poder disfrutarlas luego en casa. Sin embargo, un grupo de pequeños se llevó una sorpresa cuando entraron a una carnicería y en vez de recibir caramelos, el carnicero le regaló un chorizo a cada uno.

El hecho ocurrió en la localidad de Toay, en la provincia de La Pampa. El video fue compartido en la red social TikTok por Estefanía Olie (@estefania.olie) y en poco tiempo llegó casi al millón y medio de visualizaciones. Además, cuenta con más de 150 mil me gusta y cientos de comentarios.

“Muchas gracias. ¡Me voy a hacer choripán!”, dijo muy contento uno de los chicos que recibió el chorizo. Ninguno de los tres despreció el insólito regalo de Halloween. Y a la mujer mayor que acompañaba a los niños se la escucha decir en referencia al carnicero: “¡Qué grande! Muchas gracias.”

Los usuarios de internet, orgullosos de su país

“¿Dulce o chori?” escribió la chica que subió la filmación en la descripción de la publicación. Y cientos de internautas no tardaron en dejar sus comentarios.

“Lo más argentino q vi en mi vida <3″, “De alguna manera íbamos a argentinizar Halloween”, “Que buena onda el carnicero y ellos contentos”, “Con la economía yo acepto todo” escribieron algunos usuarios.

Otros siguieren escribiendo e incluso hubo quienes compartieron sus anécdotas: “JAJAJAJA no elegí ser argentina, tuve el privilegio”, “a mi una nena me dijo “dulce o empanada” le di de jamón y queso y creo que me la van a descontar jajajaja no importa se fue feliz”, “Las risas de ellos impagable”, “no le muestren esto a mi mamá que va de una jajaja”.

Así, muchos elogiaron la predisposición del carnicero y hasta preguntaron la dirección de la carnicería para ir a comprar allí en señal de agradecimiento por el gesto con los niños.