Habló la joven que recuperó su celular robado gracias al motoquero: “Es el Batman de la moto”

Manuel Villalba, un motoquero creador de contenidos de YouTube, persiguió a un ladrón que había robado el celular a una joven que viajaba en un colectivo. Después, alcanzó al transporte público y se subió a devolver el teléfono a su dueña.

La víctima es Micaela Mónico, tiene 26 años y es maestra jardinera. Justamente salía de su trabajo en el Barrio 21, ubicado en Buenos Aires, cuando fue asaltada. Se había tomado el colectivo de la línea 46 para ir hasta Constitución y allí abordar el tren que la llevaría hasta su casa.

En diálogo con TN, la joven contó que un hombre le pidió que tocara el timbre de la puerta trasera del ómnibus. “Cuando el chofer frenó, se me tiró encima, se bajó y empezó a correr. Como la situación me pareció extraña, metí la mano en el bolsillo de la campera y me di cuenta de que me había robado el celular. Yo también bajé y empecé a correrlo”, detalló.

En ese momento pasaba por el lugar Manuel que advirtió la situación y empezó a perseguir al ladrón con su moto. Al ver que lo seguían, el delincuente tiró el celular a la vereda y el motociclista lo agarró. Luego, con la ayuda de un vecino, descubrió que había sido un robo en el colectivo 46, por lo que comenzó a seguir a un interno de esa línea.

Cuando lo alcanzó, se subió y se lo devolvió a Micaela. La mujer comenzó a festejar y corrió a abrazarlo y agradecerle, mientras el resto de los pasajeros aplaudían la proeza del hombre.

“Para mí es el Batman de la moto porque estaba vestido con pantalón, campera y guantes de cuero. Cuando lo vi no lo podía creer. Ya me había hecho la idea que el celular no lo iba a recuperar. Por eso cuando se subió al colectivo me sorprendí. Manuel me dijo que lo siguiera en su canal de Youtube. Llegué a mi casa y empecé a seguirlo. Unos días después del robo, subió el video y le dejé un mensaje”.

Micaela se mostró muy agradecida con Manuel por haberse involucrado. “Tu acción me hizo sentir tan afortunada, tan bendecida. Gracias infinitas de nuevo desde ese día te sigo y ahora apoyo el canal, que cada gesto que das vuelva multiplicado”, concluyó.

Manuel leyó el mensaje que le dejó Micaela y le respondió: “No sabés la alegría que me dio que hayas recuperado lo que es tuyo, que te lo ganaste sin hacerle daño a nadie, laburando, educando a los chicos... una lástima que estemos viviendo tan mal en un país tan lindo. Y yo sé que somos más la buena gente, lo tenemos que hacer notar solamente”.

Manuel Villalba, además de trabajar como mensajero, se dedica a grabarse a través de una cámara colocada en su casco mientras pasea por la ciudad, y luego lo sube a las redes sociales. En Youtube, acumula más de 89 mil suscriptores.