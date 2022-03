Gustavo Martínez no tenía plata para comer: “No tengo un peso, no lo digas por favor”

La historia de Gustavo Martínez y su triste final sigue agregando nuevos capítulos. Ahora se sumó un sobrino quien presentó una denuncia por abandono de persona por parte de los Fort. Lo que se conoció hoy es el chat que compartía otro sobrino y el periodista Juan Etchegoyen. En la conversación Martínez le pide dinero para poder comer.

“No tengo un peso y no lo digas por favor”, le escribe Gustavo a su sobrino Pablo Martínez en este chat. Y le pide: “Si podes dame algo para comer porque acá no quiero donde estoy”. El sobrino le consulta: “¿Necesitás plata?”. Y Martínez responde “No tengo un peso y no lo digas por favor”.

Juan Etchegoyen replicó la conversación de Gustavo Martínez y su sobrino, Pablo.

Este sobrino no es el único que sacó a la luz lo que vivió Martínez. El lunes Nicolás, otro de los familiares de Gustavo, publicó un largo mensaje en Instagram.

Las palabras del sobrino de Gustavo Martínez

“La familia Martínez está llena de preguntas”. “Si estaba tan enfermo ‘como dicen ahora’ ¿Por qué estaba en un departamento sin atención médica con tres menores? Queremos que la Justicia investigue”, inició el mensaje.

“Siempre compartimos Navidad con él solo, la realidad es que él vivía solo. Hace rato él tenía problemas en el sentido de que no tenía plata. Todo lo que uno se cree que es, es lo contrario. No tenía para pagar sus gastos, ni sus tarjetas. Nosotros no entendíamos por qué. La verdad que lo teníamos que ir a buscar, si les limpió el cu... desde que eran bebés. El chabón terminaba solo y andá a saber dónde. Hay un abandono emocional”.