Guillermo Francella filmó un tutorial de cómo preparar un fernet y nuevamente fue blanco de críticas

La nueva película de Netflix “Granizo” ha generado más odio que amor entre los espectadores. Y es que el hecho de que Guillermo Francella sea su protagonista, no alcanza para ganarse el cariño de los suscriptores.

Sin embargo, la tormenta había pasado ya para el actor, quien fue duramente criticado por los cordobeses durante los primeros días del estreno.

La película sigue la historia de Miguel Flores [Francella], quien se considera “el infalible” a la hora de pronosticar las condiciones climáticas. Las idas y vueltas de la trama lo obligan volver a su provincia natal, Córdoba, para refugiarse en la casa de su hija.

Las primeras impresiones atacaron al actor y a la producción por no haber escogido a un actor cordobés para el papel principal, teniendo a Francella hablando con un falso acento de esa región.

De todas maneras, lo hecho, hecho está. Aunque una nueva polémica rodeó al actor este fin de semana, después de que el artista protagonizara un divertido video en el que explicó cómo se arma un Fernet con cola en el marco de promoción de la cinta.

El actor indicó las proporciones, la cantidad de hielos, la coca que deben utilizar y disfrutó de la clásica bebida cordobesa.

“Les quiero contar que Granizo fue filmada gran parte en Buenos Aires, pero estuvimos diez días en la ciudad de Córdoba y me tomé un fernecito. Me gustó la preparación, cómo lo hacen, me metí y me quedé en las barras a ver cómo lo hacen”, reveló Francella en el video.

El actor se animó a preparar la clásica bebida de los cordobeses y realizó un tutorial junto a Netflix de cómo lo preparan ellos. Tomando una botella de plástico y recortándola poco menos de la mitad, arrancó a preparar.

“Arrancan con el hielo, colocan varias piedritas y después me preguntan: ‘¿Qué va primero: el Fernet o la Coca-Cola?”. Rápidamente respondió: “El Fernet”.

Francella es el protagonista de Granizo, la nueva cinta de Netflix.

Mientras intercalaban imágenes de la cinta y el acto contaba que tiene una relación muy estrecha con la provincia de Córdoba debido al trabajo y el propio disfrute, siguió relatando: “Hay gente que dice que con el 10, 15 por ciento, está bien. Se hacen los buenitos y después arrancan con el 20, 25... yo creo que no más del 30 por ciento”, consideró.

“Después me preguntan: ¿Qué Cola va: la Diet, la Zero?”, continuó el actor y expresó, como es icónico de él, que solo existe una correcta. “La que va es la regular, la normal. Le voy a poner un 70 por ciento”, agregó.

Los memes que publicaron los usuarios en Twitter frente al video de Guillermo Francella preparando fernet.

Luego, invitó a los usuarios a mirar cómo se va a generando la espuma y, concluyó con un gesticuloso: “Es muy fuerte, muy fuerte. Así se hace un Fernet”.

Fue a través de las redes sociales que la plataforma compartió el tutorial y rápidamente tuvo repercusión. “Entre que no eligen actores/actrices cordobeses para representarnos en la película, ahora hacen un video de CÓMO NO PREPARAR UN FERNET”, escribió un usuario en la red social del pajarito.

“Esto es casi un insulto a la provincia de Córdoba. Por mucho menos, Putin le declaró la guerra a Ucrania. Ese fernet está más fuerte que patada de allanamiento, y encima solo probó la espuma...”

“jajajaja haces un fernet así en cordoba y se te cagan de risa culiado”, “Pone la coca más despacio con el vaso inclinado por el amor de dios”, “Me hace mal la cantidad de hielo”, escribían los usuarios.

A pesar de las críticas, el actor admitió haberse sentido muy a gusto en su paso por Córdoba por lo que parece regresará pronto.

La comedia dramática está dirigida por Marcos Carnevale y cuenta con el guion de Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor. El elenco se compone por Norman Briski, Peto Menahem, Martín Seefeld, Romina Fernandes, Nicolás Scarpino, Laura Fernández y Viviana Saccone.