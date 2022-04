Guillermina Valdés incendió las redes desde una camilla

La modelo y empresaria es experta en dar consejos de cuidado estético. Con más de 2.6 millones en su cuenta de Instagram, Guillermina Valdés se ha vuelto toda una referente en cuanto a tratamientos de belleza y cuidados corporales.

La empresaria promociona diferentes productos de belleza.

En un nuevo posteo se la pudo ver en un centro de estética, posando radiante y muy sexy arrodillada en una camilla.

Gullermina Valdés y un posteo desde una camilla.

“Durante el año sigo cuidando la piel de mis piernas, hoy, sesión mantenimiento exilis, que mejora la producción de colágeno y elastina...”, escribió la pareja de Marcelo Tinelli junto a la foto.

Los comentarios y me gusta no tardaron en hacerse notar, entre ellos, famosas como Noelía Marzol y Julieta Nahir Calvo, reaccionaron a la jugada imagen.

Los trucos de belleza de Guillermina Valdés

La modelo y empresaria es la creadora de la compañía de cosméticos Guiv junto a un importante laboratorio argentino de productos para el cuidado de la piel.

La modelo disfrutaba al rayo del sol.

A través de sus redes sociales, Guillermina comparte cuáles son sus secreto para mantenerse increible. En uno de sus posteos, Valdez comentaba que durante mucho tiempo las abuelas aseguraban que para mantener un pelo natural no había que dormir sobre tela de algodón sino sobre seda.

Pero como en la actualidad la seda no es algo tan común en los hogares argentinos, Valdés compartió su tip “Las abuelas decían que no hay que dormir sobre algodón sino sobre seda. Y como yo no tengo sábanas de seda lo que hago es usar un pañuelo de seda, el que gustes, el que tengas”.

Guillermina Valdes (Instagram/@guillevaldes1)

“Duermo todas las noches sobre eso” aseguraba la modelo y empresaria, quien explicaba “Lo hago porque me decían que el algodón absorbe la humedad del pelo y se seca más”.

“No saben como me mejoró la calidad del pelo. De verdad lo digo. Es un buen dato” concluyó Guillermina.