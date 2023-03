Gran Hermano: un grupo de exparticipantes ingresaron a la casa y Julieta se enfureció con Coti

Gran Hermano está atravesando la recta final de su emisión y de los cinco participantes que continúan en carrera para obtener los 15 millones de pesos, hay cuatro que están nominados: Marcos, Julieta, Romina y Camila.

Recordemos que este martes Nacho se hizo con el tan ansiado beneficio del líder y obtuvo la inmunidad, por lo cual, sus compañeros no pudieron votarlo. Pero pese a ello, este jueves no contará con la difícil decisión de salvar a uno de los nominados, pero tiene grandes posibilidades de ser uno de los finalistas de esta edición de Gran Hermano.

La última placa de nominados

Durante esta noche los hermanitos participantes ingresaron al confesionario una vez más y nominaron a sus compañeros con la intención de sacarlos del juego. Tras los resultados finales de la nominación, durante este jueves los concursantes tuvieron una sorpresa.

Santiago Del Moro, en el comienzo de la emisión, reveló que los cinco que siguen en carrera recibirán a los exparticipantes, aunque no de manera presencial.

Los mensajes de los exparticipantes de Gran Hermano

En la televisión donde suele aparecer Del Moro salieron al aire los mensajes de los hermanitos que están afuera. La primera en aparecer fue Martina y les deseó mucha suerte a sus excompañeros que seguían en competencia pero también los cuestionó.

El segundo video que pasaron al aire fue el de Ariel, quien después de saludar a todos le mandó un mensaje especial a Camila. “Entramos juntos, teníamos un pacto tácito y nos juntábamos todos los jueves a las cinco de la mañana a charlar. Me tendrías que haber elegido. Fue un puñal en el corazón. Pero te perdono”, comentó.

Martina y su mensaje

Ariel y su mensaje

La tercera en aparecer fue una de las más polémicas: Coti. Fiel a su estilo provocador la correntina comento: “Hola chicos: Primero les deseo mucha suerte. Segundo Francia y Tercero, Nacho quiero verte afuera para que seamos amigos”, arrancó. Después felicitó a Marcos y a Camila por la forma en que estaban jugando, hasta que llegó la polémica. “A Romi y a la princesa, quiero decirles que por lo visto les dolió mucho enterarse que esto era un juego, que no me pueden soltar adentro de la casa y que estoy muy bien, que no se preocupen por mí”, agregó con ironía, mostrando su anillo de compromiso con Alexis, el Conejo.

Coti y su mensaje

Sobre esto, Romina aseguró: “Yo a mis compañeros ante todo los tomé como personas, no como jugadores. No me gustan las mentiras y digo las cosas como son”. A lo que Julieta agregó: “Que sea un juego no significa ser traidora”.

En cuarto lugar apareció Daniela quien expresó: “Las extraño con todo mi corazón y quiero verlas acá afuera para darles un fuerte abrazo”, arrancó. Luego les dio un consejo: “No se olviden que los sueños siempre se cumplen así que no dejen de soñar y sigan siendo ustedes mismas”, les dijo.

Por último saludaron Alfa, Agustín, Maxi, la Tora y Cata, cuyos mensajes emocionaron e hicieron reír a los participantes restantes que se perfilan como ganadores.