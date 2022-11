Gran Hermano: Tomás Holder reveló quién le gustaría que ganara y atacó con todo a Agustín

Tomás Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano 2022 y ahora criticó fuerte a Agustín, uno de los favoritos para el afuera de la casa más vista del país. Además, se animó a decir quién quiere que gane el reality de Telefe.

Tomás Holder habló de Agustín a un mes del comienzo del reality.

Tomás reapareció en los medios de comunicación tras su paso por la casa más famosa del país para cuestionar duro el juego de Agustín.

“El apoyo que tiene Agustín afuera de la casa es una locura. A mí su juego me parece aburrido, no entiendo por qué lo apoyan. Pero lo felicito. Está haciendo las cosas bien. Es un candidato a la final”, lanzó en una entrevista en LAM.

Agustín Guardis y su nueva estrategia en GH / Captura

Por otro lado, el rosarino que es famoso en TikTok dio a entender que “Frodo” le está copiando Matías Schrank, subcampeón de la edición 2015 de GH.

“Siento que el personaje de Agustín es aburrido. No me gusta porque es muy copiado al de Matías Schrank. No me van las fotocopias”, afirmó el primer eliminado que no supo jugar.

Sobre eso último, siguió confesándole a Ángel de Brito que “las fotocopias en la vida nunca van. Por eso cuando me han comparado con Ricardo Fort yo siempre dije que soy Tomás Holder, no soy Fort”.

Tomás Holder tiene a su favorito como ganador de Gran Hermano

A casi un mes de ver el juego de todos los participantes de Gran Hermano 2022, Tomás Holder manifestó que le gustaría que Nacho sea el campeón del reality.

“Yo quiero que gane Nacho. Creo que se lo merece y voy por él”, expresó en la misma entrevista que le hicieron en el ciclo de Ángel.

Nacho fue uno de sus aliados en el corto plazo que estuvo en Gran Hermano, por lo que la elección de Tomás Holder se sustenta a esto.