Gran Hermano: Romina festejó un gol y se convirtió en un desopilante meme en las redes sociales

El Mundial de Qatar 2022 también llegó a la casa de Gran Hermano. Los participantes pudieron ver en vivo la transmisión de todos los partido que tuvo que enfrentar Argentina y Romina Uhrig se volvió viral, según Exitoina.

Esta es la primera vez que los jugadores de GH ven un mundial dentro de la casa más famosa del país. Lo cierto es que lo hicieron con toda la pasión y entusiasmo.

Romina Uhrig

Cómo vivieron los partidos los hermanitos dentro de la casa de Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano se preparan para vivir cada partido de Argentina. Los jugadores se ponen sus camisetas de Argentina con sus nombres y las chicas se lookean antes de sentarse a vivir este momento histórico. Brillos, glitter y peinados a tono con el gran momento que les tocó vivir.

Gran Hermano

En las últimas horas, Romina Uhrig se convirtió en meme tras gritar un gol de Argentina contra Croacia. Lo cierto es que la ex diputada gritó con tanto énfasis que su expresión se viralizó y los usuarios de Twitter la transformaron en meme. De este modo, la “madre” de la casa se volvió un ícono inolvidable.

Romina Uhrig festejó un gol de Argentina y se convirtió en viral.

Quién relata los partidos dentro de la casa de Gran Hermano

Hernán Feler, periodista de TyC Sports y DSports Radio, es el elegido por Telefe para relatar los partidos de la Scaloneta a la casa más famosa.

En entrevista con Olé, Feler declaró “Será un trabajo que me pondrá a prueba como profesional, probablemente ellos me quieran hablar y yo escucharé todo lo que me digan, pero no les voy a poder responder ni hacer mención a ninguno de ellos. Ellos no me van a ver ni van a interactuar conmigo, solamente escucharán mi relato del partido. Claramente, no será una transmisión convencional, porque me voy a tener que cuidar de las cosas que vaya a relatar”.

La permanencia de Hernán Feler en la casa de Gran Hermano depende 100% de los jugadores quienes para poder ver los partidos de la Selección, van a tener que ir superando las pruebas que Gran Hermano les vaya imponiendo.