Gran Hermano le dio una misión casi imposible a Romina para que pueda festejar su cumpleaños

Romina cumple años el próximo viernes y le hizo una serie de pedidos a Gran Hermano para celebrar con sus compañeros. Pero tal como ocurrió con Julieta y Alfa, deberá cumplir con un desafío que le puso la producción, que consta de no cocinar hasta el viernes, no puede limpiar y ni siquiera acercarse a la cocina.

Durante estos 100 días de encierro, Romina se transformó en la madre de todos en la casa. Ella es la que cocina, la que se encarga de la limpieza y hasta les lava la rompa a sus compañeros, por lo que prácticamente el orden y que todos tengan un plato de comida depende de ella.

Julieta fue quien inauguró los pedidos especiales de cumpleaños y en su momento le pidieron que Ariel y Alfa bailen una coreografía juntos. Luego, fue el turno de Alfa que, para ganarse una paella y poder ver una película, tuvo que fingir durante todo un día que se iría de la casa y lograr que todos le crean.

“No me puedo meter a la cocina chicos”, reveló Romina mientras se reía de la exigencia. “Ahora me pongo a pensar y no quieren verme del otro lado de la cocina hasta el viernes”, comentó con cara de sorpresa.

“No me puedo hacer un té, no me puedo hacer mate. Les tengo que pedir todo a ustedes. Y eso no es nada. No puedo limpiar, tienen que limpiar y me tienen que hacer caso encima porque quieren que la casa esté limpia, si no se cumple no hay cumpleaños”, agregó.

Gran Hermano desafió a Romina a mantenerse alejada de la cocina y de los productos de limpieza

Ahora, Romina deberá cumplir con el estricto pedido que le hizo el dueño de la casa. Por lo que hasta el viernes no podrá estar en el sector de la cocina y en caso de querer hacerse un café o preparar el mate, deberá pedírselo a cualquiera de sus compañeros.

A diferencia de los desafíos de Julieta y Alfa que eran secretos, Romina tuvo que comentarles la prueba a sus compañeros. Y muchos se sorprendieron, ya que desde que ingresaron están cómodos con el hecho de que la participante de Moreno haga todos los quehaceres del hogar.

Pero ya comenzaron a hacerle difícil el desafío, ya que cuando regresaron del ensayo en el zoom encontraron todos los vidrios sucios, lo que puso un poco nerviosa la exdiputada.