Gran Hermano: el desgarrador posteo de Camila Lattanzio tras la muerte de su papá

Este jueves ingresaron dos nuevos participantes a la casa de Gran Hermano. Uno de ellos es Camila Lattanzio, una joven que con su estilo y energía descolocó a todos en la casa.

Camila tiene 21 años y entre otras cosas, en su presentación contó que toca el piano y que durante muchos años se dedicó a la música clásica, pero en cuarentena se dio cuenta que eso no era lo suyo y se centró en su pasión, la cumbia.

Camila comparte esa pasión con su hermana y también lo hacía con su papá. En el 2016 los tres participaron del ciclo Laten Corazones que condujo Mariano Iúdica y se emitió por Telefe.

En esa oportunidad, la familia cantó “Rock and Roll y fiebre” ante el jurado conformado por Lucía Galán, su hermano Joaquín y Alejandro Lerner.

Su papá murió en diciembre del 2021 y ella tuvo que hacerse cargo del negocio familiar, una concesionaria.

CAMILA Y EL ETERNO RECUERDO DE SU PAPÁ

A los pocos días de la muerte de su papá, Camila escribió en sus redes sociales. “Pa: mi amor,el único hombre en mi vida .Gracias por ser el mejor de todos, incondicional . Lo veo y no lo creo, los días pasan tan rápido que pierdo la noción del tiempo sin vos físicamente. Confía en mi que yo con todo el conocimiento que me enseñaste voy a hacer hasta la imposible para que salga todo mejor de lo que lo imaginas ,te lo prometo . Te amo y te voy a amar toda la vida me diste mucho más de lo que te imaginas.”

El recuerdo tras la muerte de su papá

Además de este posteo, sin un montón las historias en las que ella lo recuerda con el amor que toda hija suele tener por su padre. Se entiende que ambos tenían un lazo muy fuerte y compartían mucho tiempo y actividades juntos.

En las redes, Camila despertó amor y odio por igual. Algo parecido a lo que pasó adentro de la casa. ¿Entró a jugar fuerte? Lo sabremos en los próximos días.