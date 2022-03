Graciela Alfano habla de su nueva pareja: “Me gusta que sea normal”

Si quieres algo, ve por ello. Y eso demostró Graciela Alfano este lunes cuando contó en Mañanísima, el ciclo de Carmen Barbieri, que encaró a su nuevo novio en el supermercado con una estratégica conversación.

La actriz apareció de sorpresa en el programa de su amiga e hizo acto de presencia en vivo, aprovechando para saludar a Carmen Barbieri y felicitar a Pampito por su cumpleaños.

“Vine a desearle un feliz cumpleaños a Pampito”, dijo Alfano interrumpiendo el aire del matutino. La recibida fue cálida y no sólo hizo su aparición para darle su saludo al cumpleaños, sino que también se refirió al enfrentamiento de ella con Carmen por Matías Alé: “Nosotras bromeamos, pero está todo bien”, confesaron con complicidad.

No pasó mucho tiempo para que la vida amorosa de Graciela se pusiera bajo el foco de los periodistas que se encontraban en el equipo. “¿Estás sola Grace?”, preguntó Estefanía Berardi, indagando en la vida amorosa de la actriz.

“Nunca, jamás en mi vida estoy sola porque tengo un problema: me aburro de mí misma”, dijo bromeando. “¿Pero tenés algún candidato fijo?”, quiso saber Pampito. “Hay algo. Hay algo que está queriendo que me preocupa mucho y les voy a contar por qué”, lanzó.

“A mí siempre me están persiguiendo o esas estrellas íconos, tipos mega narcisistas que te cosifican o tipos mega ‘millo’ que te mandan mensajes tipo: ‘Quiero comprarte de todo, hasta tus abogados quiero pagar’... O sea, eso es mucho y me da como terror”, dijo y admitió que para la intimidad prefiere a hombres más jóvenes, mientras que sus parejas deben ser más maduras.

El nuevo novio de Graciela Alfano

Según reveló la actriz y vedette, su búsqueda estaba apuntada a un hombre diferente a los que la rodean. “Yo estaba buscando un tipo normal, esos que van al supermercado y compran verduras y lo encontré. Encontré un ser humano. Lo conocí en un lugar normal, en un supermercado. Siempre las minas somos las que buscamos”, expresó mientras contaba cómo lo descubrió en el súper.

“Yo ni siquiera uso chango, voy tan rápido que llevo todo el mano. Lo veo de atrás y le veo la cola parada, entonces digo: ‘hace gym’ porque por la edad venía con canas. Le vi cara de pibe que lee, que tiene idea de algo. Dije: ‘tiene cara de rock and roll’, recordó, entre risas.

El nuevo novio de Alfano se llama Juan, es arquitecto y tiene hijos, a los que ya conoció.

La actriz admitió que este encuentro ocurrió hace más de un año y confesó que fue ella quién lo encaró: “Agarré una lata de arvejas sin sal y otra con sal, me acerqué y le dije: ‘Perdón, viste que con el Covid no hay que comer mucha sal, ¿vos usas algo de esto?’ obvio sacando un poco de cola y tetas”, recordó.

“Lo peor es que me empezó a dar una explicación del tema”, agregó mientras reían y aseguró que inmediatamente le pasó su Instagram y comenzó a stalkearlo.

Graciela Alfano contó que se llama Juan, es arquitecto y tiene unos hijos hermosos, a los que contó que ya tuvo la oportunidad de conocer. “La verdad que me va entrando porque me gusta que sea normal, que tenga un laburo normal, que no sepa quién soy. Es viudo, los hijos son divinos. Lo encontré de pedo”, remató enamorada.