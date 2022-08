Gracias a una app es posible tener un dragón propio como en la serie Game of Thrones

“House of the Dragon”, la serie de HBO precuela a “Game of Thrones” y que batió récords con su reciente primer episodio, estrena también una plataforma donde se puede criar a un dragón propio, verlo crecer e interactuar con él.

“House of the Dragon: Dracarys’' es el nombre de la aplicación de realidad aumentada inmersiva y de recorrido libre, la cual funciona como el “POU”, el clásico juego de mascotas virtuales. La app se encuentra disponible para su descarga gratuita tanto para dispositivos iOS y Android.

Pasión por los dragones

Los dragones crecerán e irán cambiando su apariencia dependiendo que tan bien se los cuide, pero además formarán su carácter acorde a la interacción y el vínculo que se forje con ellos. “Toma el poder. Forja un vínculo. Suelta a tu dragón”, señala “House of the Dragon: Dracarys” en los mercados de aplicaciones, respecto a la evolución de la criatura virtual inteligente.

A través de la adiestramiento por comando de voz y mediante el vocabulario de “Valyrias” o gestos, podrás darle alas y hacer volar a tu poderoso dragón adulto, para que explore de tu mano el mundo exterior.

Dinosaurios 3D, el otro furor digital

La app para recrear un dragón en tu entorno se suma a una idea previa de Google basada en la histórica película de “Jurassic Park”, utilizando también el mismo concepto de realidad aumentada. La herramienta llevó todo un catálogo de dinosaurios a quienes tuvieran celulares con conexión a Internet, sin necesidad de descargar nada.

Cómo activar los dinosaurios 3D en Google

Desde el Tiranosaurio hasta el Velociraptor, estos extintos animales se encuentran disponibles en Google con solo ingresar la palabra “dinosaurios” en la barra de búsqueda y tocar la opción “ver en 3D”. De esta manera, dispondrás de 10 populares dinosaurios de “Jurassic World”, ya sea como animación de pantalla o utilizando la cámara para que sean parte de tu realidad, inclusive con sus rugidos y pisadas.