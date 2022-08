Goga Yuffrida impone sus más excéntricos looks y peinados

Goga Yuffrida es el conductor que sabe cómo romper los moldes en la TV mendocina. Es la cara más visible de Canal 9 Televida y en sus programas muestra su estilo auténtico, descontracturado y despreocupado sin ningún tipo de reparo. ¿Por qué habría de tenerlo, no?

En ”NCN (No Culpes a la Noche)”, “Qué buena tarde!” y en los especiales de “Replay” vemos a un periodista desenvuelto que irrumpió en la pantalla chica como Gonzalo Yuffrida y que ahora está dejando huella al tirar estereotipos sociales.

Goga, como se hace llamar, da cátedra en su cuenta de Instagram de cómo lookearse sin pensar mucho en lo que el manual básico de moda dice.

Sus peinados, vestuarios y maquillaje son únicos, como lo es él, quien llegó a Mendoza desde Zapala, Neuquén, para estudiar la Licenciatura de Comunicación Social en la UNCuyo y lograr su lugar en los medios locales.

Goga Yuffrida y sus excéntricos looks

“En mi familia me dicen Goga desde los 15 años por eso lo tomé con naturalidad, pero los cambios no vienen de un día para el otro, mi intención es mostrar más quien soy. No creo en los géneros, todos somos personas”, aseguró el periodista sin género en una entrevista con Los Andes en febrero del 2021.

Y con orgullo sumó: “Porque me pongo un vestido o salgo en tacos la gente cree que mañana voy a aparecer con tetas y nada que ver. Me encanta ser hombre, pero me gusta pintarme las uñas y ponerme una falda. No quiero ser trans, no quiero ser travesti... quiero ser Goga y nada más”.

Los más excéntricos looks y peinados de Goga Yuffrida

Con casi 33 mil seguidores, Goga Yuffrida es una de las personalidades de los medios mendocinos que más genera contenido en las redes sociales. Todo el mundo reacciona a sus publicaciones y también se las critican. Aunque supo cómo hacerles frente con un video en el que dio un mensaje reflexivo y de concientización.

“No soy mucho de hacer videos en este tono ni de este tipo, pero siento que se sobrepasó un límite. Recibí amenazas en Instagram que decían cosas como que me iban a encontrar en la calle y me iban a atropellar y matar. Imaginate que el canal está en pleno centro; y yo un día puedo salir del canal y unas de estas personas me puede estar esperando”, contó Goga a Los Andes en otra charla realizada en julio del 2021.

Y para quienes sí adoran su contenido y su manera de ver la moda, Yuffrida les comparte sus looks y elecciones a la hora de arreglarse para salir a la vida y pararse frente a una cámara.