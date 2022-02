Gladys La Bomba Tucumana, enojadísima, abandonó los Premios Carlos tras perder su terna: “Un vergüenza”

Anoche, Gladys La Bomba Tucumana, decidió abandonar la entrega de Premios Carlos en medio de la ceremonia de premiación tras perder su terna. Ella y su compañero, el humorista Agustín Souza, eran los dos únicos nominados por Cocodrilísima, la revista de Omar Suárez. El resto de la revista no estuvo invitada, según Primicias Ya.

Nominada en la terna ‘Mejor cantante femenina en espectáculo’ tras perder el premio, que quedó en manos de Marcela Wonder -por Así... vuelvo-, la cantante se levantó y se retiró en medio de un fuerte enojo que quedó reflejado en el momento en que la prensa le pidió fotos e imágenes y se la escuchó deslizar “Esto es una vergüenza”.

Gladys La Bomba Tucumana se retiró de los Premios Carlos

Fue allí cuando, ante la consulta de los periodistas presentes, Gladys La Bomba Tucumana afirmó: “Sí, tengo frío y sueño...” mientras se acomodaba su vestido rojo con visible incomodidad. Y cuando le preguntaron el motivo, la cantante intentó ser políticamente correcta asegurando “No, está bueno... nada más que ya vine, cumplí, estuve...”, hablando más con sus gestos que con sus palabras. Luego, no se contuvo y disparó con respecto al otro ternado de la revista “No iba a venir el chico (Agustín Souza), encima para perder. O sea, iba a venir Souza y yo para perder...”.

Gladys La Bomba Tucumana, momento en que se retiró de los Premios Carlos. Captura video.

Si bien retomó la calma y dijo que quizás volvería en otra oportunidad a los Premios Carlos, dado que no le hicieron ningún daño y reconoció que el jurado es dueño de elegir a quien se le da la gana, Gladys La Bomba Tucumana se exasperó nuevamente: “Yo me quiero ir porque yo estoy cansada, soy una mina grande de 56 años, aunque esté espléndida... más linda que nunca... estoy sin bombacha. Me bañé, me perfumé, fui a la pelu... pero estoy cansada y realmente no estoy enojada con nadie”.

Y como broche final de sus iracundas declaraciones reconoció “Ya pasó mi nominación, la de mi hijo que me importaba mucho -que no pudo venir- y me voy por eso”, levantando la mano haciendo el ademán de que ya no hay nada que la retenga, más claro, echale agua....